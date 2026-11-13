Santoro se reunió con el Administrador General de Vialidad Provincial

MADARIAGA





El intendente Esteban Santoro, mantuvo ayer jueves una reunión de trabajo con el Administrador General de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Nicolás “Roni” Caggiano.

Durante el encuentro, Santoro solicitó la posibilidad de que el Municipio pueda disponer de 300 toneladas de RAP o fresado asfáltico que se encuentran en el Paraje La Huella, producto de los trabajos de retiro de carpeta asfáltica que se realizan en rutas provinciales actualmente en proceso de repavimentación. La propuesta es que el Municipio se haga cargo del retiro y traslado del material para destinarlo al mejoramiento de calles y caminos del distrito.

Por otra parte, Caggiano brindó detalles sobre las tareas de bacheo que se están ejecutando sobre la Ruta Provincial 74, en el tramo que une General Madariaga con Pinamar, como parte de los trabajos previstos para mejorar las condiciones de circulación antes del inicio de la temporada de verano.

En ese sentido, adelantó que para el mes de febrero está prevista una obra de mayor envergadura destinada al mejoramiento de la calzada en ese mismo corredor vial, lo que permitirá dar continuidad a las intervenciones sobre una ruta de gran importancia para la conectividad de nuestra región.

Asimismo, informó que el próximo 24 de noviembre se realizará la apertura de la licitación para la obra de la doble vía de la Ruta Provincial 11, en el tramo comprendido entre Mar de Ajó y Pinamar, cuyo trazado atravesará territorio de los partidos de General Lavalle y General Madariaga.

La reunión permitió intercambiar información sobre las obras viales en marcha y las proyectadas para la región, además de avanzar en gestiones concretas para conseguir recursos que contribuyan al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de nuestro distrito.