Las experiencias paranormales de Mercedes Funes que dejaron a todos con piel de gallina de PH

Cada emisión de PH: Podemos hablar (Telefe) suele dejar perlitas inesperadas, aunque una de este sábado 31 de octubre dejó a todos sin palabras. Bajo una nueva consigna propuesta por Andy Kusnetzoff , los invitados debían dar un paso al frente “quienes vivieron alguna experiencia paranormal”. A raíz de esto, la actriz Mercedes Funes sorprendió al estudio entero al relatar en primera persona un escalofriante episodio sobrenatural que marcó su vida.

Ante la consulta del conductor, la actriz dio el paso al frente junto a Rafael Ferro y Benjamín Amadeo. En medio de un clima de total atención, la invitada contó un suceso insólito vinculado con su madre fallecida. “Venía manejando y hablando en voz alta con mi mamá, que había fallecido años antes” , expresó.

Durante aquel viaje solitario, ella pensó en un tatuaje dedicado a su progenitora. Sobre el motivo de ese deseo, explicó: “Quería tatuarme algo relacionado con mi madre para llevarla en la piel” .

De repente, su teléfono celular sonó con una notificación de la red social X, que en ese entonces era Twitter. El mensaje provino de una cuenta desconocida y decía: “@memefunes Hay tatuajes que no necesitan tinta” .

La actriz se sinceró sobre su asombro absoluto ante el hecho y destacó la coincidencia exacta: “Me empecé a reír. Dije: ‘Qué hija de p***. Esta le bajó la data a alguien que seguramente estaba pensando en mí, que sé yo. Pero ese tuit en letras mayúsculas fue muy llamativo”.

Lejos de terminar allí, Funes sumó otra vivencia mística ocurrida en un cementerio tras el fallecimiento de su hermana. “Yo perdí una hermana, a quien iba a ver al cementerio que estaba en tierra. Mi referencia siempre era un arbolito que parecía un hongo” , indicó.

Y comentó que un día, mientras intentaba buscar aquel árbol, se perdió. “Un gato me vino a buscar... Yo me iba para otro lado y el gato venía, entonces dije ‘Bueno, vamos a seguir al gato’. Sigo al gato y el gato se acostó arriba de la tumba de mi hermana”.

La anécdota sorprendió tanto al conductor como a los otros invitados, quienes resaltaron que las experiencias de ellos “no eran tan importantes” en comparación con las de ella. Sin embargo, Amadeo procedió a contar la suya: “A mí me pasó, no se rían, que lo vi en Stranger Things , esta serie de Netflix... Me ha pasado de pensar en antepasados y que titilen las luces y hacerlo como más concreto. Me pasó más de una vez” .

Por su parte, Santiago Maratea relató que cuando se cumplió el primer aniversario de la muerte de su madre , a quien tenía agendada en su celular como “Tu vieja” le apareció que había salido del grupo familiar de WhatsApp. “Me apareció ‘Tu vieja’ salió del grupo” , comentó.

Y agregó: “Lo que pasó para mí fue una casualidad. Lo más probable es que le hayan dado su línea a otra persona, pero justo fue al año”.

Por último, Ferro reveló: “Me pasó una muy rara. Yo jugaba al squash y un día de golpe, me empiezo a ver de arriba, como que estoy apoyado, viéndome a mí jugar. De repente veo que el otro jugador me despierta y me dice: ‘Che, te felicito’. Le había ganado en dos minutos y no me había dado cuenta porque había estado todo el tiempo viéndome como de arriba. Le gané real”.

Fuente: La Nación