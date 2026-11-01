La muerte de Marcela Giorgi: Cormillot, Tarico, Feinmann y otras figuras despidieron a la locutora

La locutora Marcela Giorgi fue despedida este domingo por familiares, amigos y colegas en un velatorio al que asistieron sus compañeros de Radio Mitre.

Entre quienes participaron de la despedida estuvieron Alberto Cormillot, Ariel Tarico, Eduardo Feinmann, Mariel Di Lenarda, Guillermo Laborda y Daniel Mollo , todos compañeros de Giorgi en Radio Mitre.

La despedida se realizó en la casa velatoria Lázaro Costa en la localidad bonaerense Lomas de Zamora.

Marcela Giorgi murió a los 61 años. La noticia fue confirmada al aire por su amiga y periodista Mariel Di Lenarda durante un llamado con Adriana Verón por esa misma emisora.

Giorgi participó en el programa ‘De 7 a 9, música y noticias’, junto a Mario Portugal , por La 100 , y que obtuvo dos premios Martín Fierro.

Posteriormente, al momento de recibir su propio Martín Fierro, Alfredo Leuco le hizo un reconocimiento por su labor en Radio Mitre . La definió como “el alma de la radio” . “Se enciende la luz roja y a ella se le encienden todas las luces”, escribió el periodista por entonces.

Después de su etapa en La 100 , Giorgi acompañó a Leuco en el ciclo Le doy mi palabra, donde cumplió los roles de conductora, locutora y comentarista de deportes y espectáculos.

“En el programa lo mío no es decir sólo hora y temperatura, sino también tirar centro para Leuco, y, a veces, hacer el gol también” , había manifestado la fallecida locura en una entrevista de 2015 con el diario Popular .

Giorgi se recibió de locutora en Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ( ISER ) en 1986. La mayor parte de su carrera la desarrolló en Radio Mitre , aunque también trabajó para diversas empresas, como Movistar y el Banco Santander.

Hasta el momento no trascendieron la causa ni circunstancias de su fallecimiento.

Fuente: La Nación