Las 3 cáscaras de frutas que ayudan a nutrir el limonero y se pueden aprovechar como abono: cómo usarlas

Las personas que tienen limoneros en casa buscan las mejores alternativas para mantenerlos en buen estado y saludables. En este marco, hay cáscaras de tres frutas que se pueden aprovechar como abono en la tierra para nutrirlos y ayudarlos a crecer fuertes .

Se trata de las cáscaras de banana, naranja y manzana . Aunque suelen terminar en la basura, estas cortezas contienen materia orgánica y nutrientes que, a través del compostaje, pueden volver al suelo y beneficiar al limonero.

No todas las cáscaras tienen los mismos beneficios. La cáscara de banana es rica en potasio y otros minerales, que pueden contribuir a nutrir el árbol . La cáscara de naranja suma materia orgánica y minerales, aunque conviene cortarla en trozos pequeños porque tarda más en descomponerse. Por su parte, la cáscara de manzana es biodegradable y aporta materia orgánica, que contribuye a la formación de un compost equilibrado .

Al incorporar estas cáscaras al compost, se reduce la cantidad de residuos domésticos y se obtiene un fertilizante natural para el limonero.

Una vez terminado, se puede usar una pequeña cantidad para enriquecer el sustrato del limonero.

Cuando el compost está maduro, se recomienda distribuir una capa fina sobre la superficie de la tierra , sin que toque directamente el tronco del árbol. Si el limonero está en maceta, es importante no excederse con el abono para evitar que el sustrato retenga demasiada humedad.

Fuente: TN