La obra desnuda de Francisco que se vestirá con mensajes para León XIV en el lugar donde el Papa se despedirá de la Argentina

LA PLATA.- Los peregrinos que lleguen a Luján en los días previos a la visita del papa León XIV se encontrarán con una inmensa escultura situada en el centro de la plaza Belgrano, frente a la Basílica, donde podrán dejar los pedidos destinados al Sumo Pontífice .

El artista y arquitecto Gustavo Navone diseñó la obra, una estructura preparada para recibir mensajes de los fieles titulada “Tu es Petrus . Una vestimenta hecha de palabras”.

La obra está situada en la avenida Nuestra Señora de Luján y Lavalle y permanecerá allí hasta el martes. Entonces, en la previa de la misa del Sumo Pontífice, se retirarán los papeles que los peregrinos hayan insertado con mensajes dirigidos a León XIV .

“Lo que está sucediendo es muy emocionante. La gente viene, se hace la señal de la cruz, deja su mensaje, tiene un momento de oración. Es impactante”, dijo el artista a LA NACION.

El intendente de Luján, Leandro Boto, aseguró que los mensajes depositados allí serán entregados al Vaticano.

“Invitamos a todos los peregrinos a escribirle algo a León XIV para luego entregarle esos mensajes al Sumo Pontífice y que viajen con él a Roma”, señaló.

“La obra quedará expuesta durante todos los días previos a la visita, hasta el martes , cuando las cajas con los mensajes serán entregadas a enviados del Vaticano”, explicó Navone, en línea con lo expresado por el intendente. “Luego, en la jornada previa a la misa, se va a reubicar la escultura en el Museo local ”.

La obra interactiva contempla tres etapas: primero se exhibe vacía; luego se completa con los mensajes de los fieles; y finalmente quedará nuevamente sin los papeles , para ser conservada y exhibida de forma permanente en el museo de la ciudad.

Inspirada en la vestimenta de Francisco que fue donada por el Vaticano a la Basílica de Luján tras la muerte de Jorge Bergoglio, la escultura tiene tamaño real.

Está realizada con hierro de obra recubierto por una malla blanca y terminada con esmalte sintético . Mide 1,80 metros de altura.

“Esta obra se inspiró en un sentimiento de gratitud”, explicó Navone. “El año pasado León XIV donó vestimenta de Francisco que está exhibida acá en Luján y es impactante. Su presencia y su ausencia”, expresó.

Navone tiene un atelier instalado de manera permanente en Luján y ya realizó distintas obras inspiradas en la fe cristiana. Desde ese lugar observó la creciente necesidad de los peregrinos de expresar pedidos o agradecimientos durante la visita.

“Afuera de la Basílica hay cuadernos. Antes se usaba uno por semana. Ahora se usan ocho por día”, detalló. “Observé la necesidad de los peregrinos de manifestarse en este momento de oración y de ahí surgió la idea de una obra interactiva con el público”, contó.

La escultura propone un intercambio colectivo entre los fieles y el Papa, ya que la vestimenta se completa con los papeles que insertan los visitantes.

No es la primera muestra que realiza en espacios de culto. Este año expuso la muestra Domus Dei en el Museo Eclesiástico de La Plata.

En 2018 realizó una escultura de la Virgen de Luján que está situada en General Rodríguez, donde también se recuerda el paso de Juan Pablo II por esa ciudad.

También realizó obras inspiradas en la Medalla Milagrosa y una pieza que celebra la hermandad entre Luján y Chartres. Esa obra, una alegoría de dos catedrales, está situada en Luján, detrás del Cabildo.

Nacido en la ciudad que recibirá a León XIV y con 30 años de trayectoria, el arquitecto también tiene una reconocida vinculación con el fútbol y es conocido por sus pinturas en la cancha de Boca. Fue distinguido como “el pintor de la Bombonera” por la Fundación República de la Boca.

Fuente: La Nación