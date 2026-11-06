Brasil: Encontraron muertos a dos hermanos de 1 y 5 años dentro de un auto y detuvieron a su madre

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Los cuerpos fueron hallados este miércoles en un vehículo abandonado sobre un puente. La mujer fue detenida como sospechosa del doble crimen. La Policía investiga las circunstancias de las muertes, que presentaban signos de violencia.

Dos niños, un varón de 5 años y una nena de 1, fueron encontrados muertos dentro de un automóvil abandonado en el estado brasileño de Paraná. Por el hecho fue detenida la madre de ambos, sospechosa de haber cometido el crimen.

El hallazgo se produjo este miércoles 4 de noviembre, en un puente ubicado entre las localidades de Bandeirantes e Itambaracá, en el norte del estado.

Según informó la Policía Civil de Paraná, los cuerpos presentaban signos de violencia. La causa de las muertes todavía está siendo investigada y los restos fueron trasladados a la Policía Científica para la realización de los estudios correspondientes.

La mujer, identificada como Franciele Gawleta, fue localizada varias horas después del hecho por vecinos, quienes dieron aviso a la Policía Militar. Posteriormente quedó detenida.

El caso tiene como antecedente un conflicto judicial entre los padres por la tenencia de los niños. Según informó el delegado policial Denner Roque, el padre residía en Itambaracá, mientras que la madre vivía en Arapongas.

Sin embargo, las autoridades aclararon que hasta el momento no está confirmado que la disputa por la tenencia haya sido el motivo del crimen.

La investigación continúa para determinar cómo ocurrieron las muertes y establecer las circunstancias en las que los niños fueron abandonados dentro del vehículo.