“La discapacidad no te tiene que detener”: la historia de Alma, la nena que fue quemada cuando tenía un mes de vida

Alma se mueve al compás de la música. Está en el cuadrante C1 para personas con discapacidad , junto a sus padres adoptivos. Cuando tenía un mes de vida le quemaron su cuerpito y hoy quiere despedirse de aquel dolor inmenso que la trajo hasta acá. Sí, la quemaron adrede, de manera intencional.

“Nosotros éramos una familia solidaria, queríamos darle un hogar, y como no hubo familia que la quisiera adoptar, decidimos hacerlo nosotros. Porque ya la conocíamos, ya la amábamos, éramos la primera familia con la que ella había compartido algo. Adoptamos su discapacidad y gracias a eso nos hemos humanizado. Te cambia la vida. Vemos la vida de otra manera desde la discapacidad”, cuenta Baby a Clarín muy emocionada.

Baby y su esposo la adoptaron cuando Alma tenía tan solo un año y medio. Según cuenta, la decisión de adoptar a un niño con discapacidad transforma por completo. “Todos tenemos luchas, tenemos cosas, pero lo que ellos viven, lo que ellos enfrentan, la fortaleza que tienen, las ganas de vivir, es indescriptible. Ella está emocionada ahora y está bailando, le encanta la música” , agrega.

Barbie explica que la decisión de adoptarla no vino a llenar ningún vacío en su vida. Y que fue Alma quien pidió venir a ver al Papa León . "Estamos acá para dar gracias a Dios por la vida de ella y a pedir fortaleza para que podamos seguir ayudándola , porque nosotros la adoptamos a ella pero para cuidarla, no para llenar en nosotros un vacío. Solo darle amor porque es lo que ella necesita. Amor, alegría, contención. Y acompañarla en sus desafíos”, dice.

Alma pasó por innumerables operaciones para acomodar su cuerpo. Está en silla de ruedas, no tiene una mano, ni sus piernas. Padece una escoliosis grave, pero no pueden operarla porque su piel quedó muy lastimada por el fuego y no lo soportaría. Debido a esto, Barbie pide fortaleza para su hija, ya que se le avecinan meses difíciles. Y nada mejor que reconfortarse con la fe y la cercanía del Papa León .

“Es un sacrificio para Almita venir hasta acá, a FADEA, pero creemos que vale la pena por el Papa. Ojalá que lo podamos ver de cerca, de lo contrario vamos a recibir su bendición del espíritu santo que está en todos lados, latiendo. Venimos a buscar esa bendición para seguir ayudándola ”.

Baby y su esposo fueron catequistas y forman parte de la parroquia San Juan Bosco, de la ciudad de Santa Fe. “Su cuerpo sufre dolor por todo lo que tiene, pero nosotros todos los días tratamos de que sea alegre . Tiene a su seño , Mara, que viene a casa a enseñarle. Es una nena súper despierta”.

Baby le dice a este diario que no muestra la cara de Alma porque su causa está judicializada. “La discapacidad no te tiene que detener. Hay mucho amor para dar, te cambia la vida. Nosotros somos agradecidos a todo el mundo que nos tendió una mano como el Hospital Garrahan, el Hospital de Niños y el Hospital Alassia de Santa Fe".

Con una garra a prueba de balas, Baby transmite paz y bienestar "porque a su manera, Almita es una nena alegre, que no baja los brazos y pedimos una oración en su nombre... Queremos decir que con amor todo se puede y ese es nuestro mensaje y el de Alma, una guerrera incansable".

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín