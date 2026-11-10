León XIV y sus raíces negras: la historia familiar del Papa que conduce a la esclavitud y a la segregación racial en Estados Unidos

El primer pontífice nacido en Estados Unidos tiene antepasados afroamericanos y criollos por la rama de su mamá, la bibliotecaria Mildred Martínez.

Se trata de una historia poco conocida por el público que ahora lo recibe en la Argentina: según los registros genealógicos publicados durante el primer año de su papado, los abuelos de Robert Francis Prevost -el papa León XIV- fueron registrados como negros en Nueva Orleans y como blancos después de emigrar a Chicago .

En julio pasado, León XIV confirmó que en su familia hubo personas esclavizadas y también propietarios de esclavos . Su historia familiar expone las contradicciones de la historia racial estadounidense.

Cuando Prevost fue elegido Papa , el 8 de mayo de 2025, y apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro como León XIV, los historiadores y genealogistas en Estados Unidos comenzaron a publicar su historia en diarios como The New York Times , sitios como NBC News, o Vatican News.

Su árbol familiar conducía a Nueva Orleans, al Caribe y a una historia atravesada por la esclavitud , las migraciones y la segregación racial .

Los documentos que vio también Clarín a través de su publicación reconstruyen sobre todo la historia de los abuelos maternos del Pontífice, Joseph Norval Martínez y Louise Baquié, que aparecen como parte de la comunidad criolla, afrodescendiente, en el Estado de Luisiana, donde se mezclaban inmigrantes de Haití, Cuba y de todo el Caribe negro.

En los registros oficiales de Nueva Orleans de fines del siglo XIX figuraban como negros o mulatos . Décadas después, cuando la familia se instaló en Chicago, comenzaron a aparecer clasificados como blancos.

La historia adquirió otra dimensión en julio de 2026, cuando el propio León XIV habló públicamente de esos antecedentes en una entrevista con NBC News y Telemundo. Ante una pregunta sobre su relación con Estados Unidos, el Papa dijo: "Por parte de mi madre, tenemos personas que fueron tanto esclavos como dueños de esclavos".

Era una frase breve, pero contenía una historia familiar extraordinaria. En el árbol genealógico del jefe de la Iglesia católica conviven descendientes de africanos, personas esclavizadas, propietarios de esclavos y familias que atravesaron distintas categorías raciales para sobrevivir en una sociedad que durante generaciones organizó buena parte de su vida sobre la discriminación .

"Mis abuelos eran inmigrantes", volvió a decir también León XIV. Y al referirse a Estados Unidos destacó la libertad, las oportunidades y la capacidad histórica del país de recibir a personas llegadas de distintas partes del mundo.

Esa descripción contrasta con una historia mucho menos sencilla en su propia genealogía. Prevost dijo que crecer en ese tipo de experiencia lo ayuda a reconocerse a sí mismo y consideró esa diversidad como “una de las mayores riquezas de Estados Unidos”. Al hablar de su pasado, puso el acento en la diversidad cultural , más que en reivindicar raíces negras o blancas.

En el sitio Soy Bibliotecario , Mildred Agnes Martínez, la mamá de los hermanos Robert, Louis y John Prevost, cobra un rol central en la formación religiosa del hoy papa León XIV. Nacida entre 1911 en Chicago -y fallecida en 1990- Millie fue una adelantada en su tiempo ya que, según los relatos, creció entre europeos con mucha proximidad a la iglesia.

The Pillar Catholic , cuenta que "Millie" fue universitaria y se casó con el veterano de la Marina estadounidense Louis Marious Prevost, quien participó en el desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, se dedicó a la enseñanza.

Se informó que el padre del Papa trabajó como docente , director del Brookwood School District 167 en Glenwood y director de la Mount Carmel Elementary School, en Chicago Heights . Su papá, es decir el abuelo de León XIV, John Prevost, registra nacimiento en la localidad siciliana de Mesina. Un inmigrante italiano en los Estados Unidos.

"Louis Marius Prevost tenía raíces francesas e italianas y era catequista. El joven también tuvo una experiencia positiva de la vida parroquial, ya que fue monaguillo y asistió a la escuela parroquial", publicó The Pillar Catholic.

Joseph Norval Martínez y Louise Baquié se casaron en Nueva Orleans en 1887. Él había nacido en el Caribe. En el certificado matrimonial declaró Haití como lugar de nacimiento, mientras que otros documentos consignaron Santo Domingo , una referencia vinculada con las denominaciones históricas de la región. La documentación genealógica ubica sus orígenes en el espacio caribeño y señala que emigró a Estados Unidos en 1868.

Louise , por su parte, había nacido en Nueva Orleans en 1868 . Ambos formaban parte de una comunidad con una identidad cultural particular, resultado de siglos de contacto entre las tradiciones francesas, españolas, africanas y caribeñas, indican los documentos.

En el censo estadounidense de 1900, los dos aparecen identificados como negros. Vivían en el Séptimo Distrito de Nueva Orleans, un área históricamente vinculada con la comunidad criolla afrodescendiente de la ciudad.

Los criollos de Luisiana tenían una trayectoria distinta de la de otros grupos afroamericanos. Sus orígenes podían combinar ascendencia africana y europea, y dentro de esa comunidad existían personas libres desde generaciones anteriores a la abolición de la esclavitud.

Pero esa posición no los protegía de la discriminación ni de las restricciones raciales que se consolidaron en el sur estadounidense después de la Guerra Civil.

El dato más revelador de la investigación aparece en los registros posteriores . Entre 1910 y 1912, Joseph y Louise dejaron Nueva Orleans y se instalaron en Chicago. En los censos de la nueva ciudad, la familia comenzó a ser registrada como blanca .

No era un detalle menor. En Estados Unidos, la clasificación racial tenía consecuencias concretas sobre la vida cotidiana: condicionaba el acceso a la vivienda, la educación, el trabajo y las oportunidades sociales. Para muchas familias afroamericanas, modificar la identificación racial podía convertirse en una estrategia para escapar de las barreras impuestas por la segregación.

El historiador y genealogista Jari C. Honora, de la Historic New Orleans Collection, fue uno de los investigadores que reconstruyó esa trayectoria. Los documentos permitieron seguir el recorrido de la familia desde el Séptimo Distrito de Nueva Orleans hasta Chicago, donde nació en 1912 Mildred Agnes Martínez, la madre del futuro Papa .

La historia de los Martínez también refleja los movimientos migratorios de comienzos del siglo XX, cuando miles de afrodescendientes abandonaron el sur de Estados Unidos para instalarse en ciudades del norte , en busca de mejores condiciones de vida y de una salida al sistema de segregación.

La investigación se amplió después de la elección de León XIV. El historiador Henry Louis Gates Jr., profesor de Harvard y conductor del programa televisivo "Finding Your Roots", trabajó junto con especialistas de American Ancestors y del Cuban Genealogy Club of Miami para profundizar la reconstrucción de los orígenes familiares del pontífice.

El resultado fue un árbol genealógico que se extiende por distintos países y regiones. Los antepasados identificados conducen a Francia, Italia, España, Cuba, Haití, Guadalupe, Canadá y Estados Unidos.

El trabajo permitió identificar al menos 17 antepasados de ascendencia africana en la vida de los Prevost. También reconstruyó una genealogía en la que aparecen personas negras, mulatas, criollas y blancas, junto con hombres y mujeres que fueron esclavizados y otros que fueron propietarios de esclavos.

Gates publicó los resultados en The New York Times Magazine, el 11 de junio de 2025, bajo un título que resume las contradicciones de la investigación: "Nobles, personas esclavizadas, luchadores por la libertad y propietarios de esclavos: lo que revela el complejo árbol genealógico del primer pontífice estadounidense".

En julio de ese año, el académico presentó personalmente al Papa el árbol familiar durante una audiencia privada en el Vaticano. La investigación había dejado de ser una curiosidad periodística sobre los orígenes del nuevo pontífice para convertirse en una historia que el propio León XIV podía reconocer como parte de su pasado.

Un año después, ante las cámaras de NBC, habló sobre el tema. "La genealogía del Papa no permite reducir su identidad a una categoría racial", informa la prensa especializada en los Estados Unidos.

León XIV no se definió públicamente como afroamericano ni hizo de esa ascendencia una reivindicación identitaria. Lo que sí confirmó fue que su familia materna reúne experiencias históricas profundamente diferentes: la de quienes fueron sometidos a la esclavitud y la de quienes participaron como propietarios en ese mismo sistema.

Esa contradicción, según afirman, no es excepcional en la historia estadounidense. La esclavitud dejó una trama de relaciones familiares, sociales y económicas que no puede explicarse mediante una división simple entre blancos y negros. En muchas genealogías aparecen antepasados de distintas procedencias , hijos de uniones entre personas libres y esclavizadas, descendientes de africanos y europeos y familias que cambiaron su identificación racial a lo largo de las generaciones.

Fuente: Clarín