MADARIAGA: Alumnas Taller Textil incorporaron inteligencia artificial al diseño de pollera de paisana en el Polo Tecnológico

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En el marco de una propuesta de formación en diseño y confección, alumnas de Taller textil, el jueves pasado visitaron el Aula Digital del Polo Tecnológico, donde participaron de una experiencia de diseño de indumentaria utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

La actividad se desarrolló como parte del proyecto “Diseño y confección: Pollera de paisana”, una iniciativa de la Secretaría de Producción que propone enseñar el proceso integral de creación de dos modelos de pollera: plato y acampanada, desde la toma de medidas y la elaboración de moldes hasta el corte, la confección y las terminaciones.

Durante la visita, las participantes experimentaron con herramientas de Inteligencia Artificial para transformar sus ideas en propuestas visuales. A partir de sus propias descripciones, pudieron explorar diferentes alternativas de diseño, combinando colores, estampados, largos, tipos de tela y detalles de las prendas.

La experiencia permitió acercarlas a nuevas posibilidades tecnológicas aplicadas al diseño de indumentaria y comprender cómo una imagen generada mediante IA puede convertirse en un punto de partida para desarrollar una prenda concreta.

La propuesta busca integrar los conocimientos tradicionales de costura y moldería con herramientas digitales innovadoras, promoviendo nuevas formas de crear, imaginar y desarrollar proyectos.

Desde el Polo Tecnológico se continúa acompañando este tipo de iniciativas que vinculan la capacitación, la creatividad y la tecnología, acercando herramientas digitales a distintos espacios de formación y generando nuevas oportunidades de aprendizaje para la comunidad.