Una excursión de trekking por las sierras de Córdoba terminó en un operativo de emergencia cuando cuatro personas quedaron atrapadas por la crecida de un río y no pudieron continuar el camino de regreso .

Todo ocurrió en el paraje La Toma , en Villa de Soto , donde bomberos y personal especializado debieron intervenir para ponerlas a salvo.

El grupo estaba integrado por tres mujeres, de 32, 58 y 70 años, y un hombre de 60. Cuando intentaban regresar del cerro de la Cruz por el sendero que atraviesa el río San Guillermo , vieron que el aumento del caudal les impedía cruzar. Ante la imposibilidad de continuar, solicitaron asistencia a los equipos de emergencia.

El operativo tuvo lugar durante la noche y estuvo a cargo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto con los Bomberos Voluntarios de Villa de Soto.

Debido a las condiciones del río y al riesgo que implicaba intentar atravesarlo, los rescatistas montaron un sistema de cuerdas para realizar el cruce de manera segura . Mediante ese procedimiento, lograron asistir a las cuatro personas y trasladarlas hasta un sector seguro.

El procedimiento quedó registrado en un video que muestra el trabajo de los equipos de emergencia para superar las dificultades que presentaba la crecida.

Una vez que lograron salir de la zona de riesgo, los cuatro excursionistas fueron evaluados por personal médico para comprobar su estado de salud.

Según informaron las autoridades, todos se encontraban en buenas condiciones y ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.tes.

Fuente: TN