Después de más de una década en la feria de San Telmo , Maga decidió cambiar de vida y mudarse a las sierras de Córdoba . Eligió la ecoaldea Umepay , en el Valle de Calamuchita, donde construyó su propia casa de barro y enfrentó desafíos inesperados, como un incendio forestal que casi destruye todo lo que había logrado.

La historia de Maga comenzó en Río Grande, Tierra del Fuego , donde vivió hasta los 11 años. Luego se trasladó a Buenos Aires , estudió Bellas Artes y se dedicó a la producción artesanal , con un puesto fijo en San Telmo durante 13 años .

Su primer contacto con Córdoba fue en un retiro de mujeres en Umepay, a 12 kilómetros de Villa Yacanto, junto al río Grande. El lugar la cautivó y, seis meses después, volvió como voluntaria y decidió instalarse de forma definitiva .

Al llegar a la ecoaldea, Maga vivió en un tráiler y usaba una manguera para bañarse. Su primera construcción fue una pequeña cocina de madera de tres por tres metros , que luego transformó en dormitorio cuando vendió el tráiler para comprar un auto. El baño seguía estando afuera.

Con el tiempo, amplió la vivienda usando quincha , una técnica de bioconstrucción que combina madera, barro y paja . En vez de demoler lo anterior, integró la cocina original al nuevo diseño, sumó un baño interior y colocó ventanales grandes con vista a las sierras. Reutilizó puertas y ventanas de demoliciones y plantó árboles para recuperar la vegetación del terreno.

“ Esas cositas me fueron haciendo valorar mucho cada momento. Haber tenido baño seco y ahora apretar el botón, haberme bañado con la manguera y ahora tener la ducha con agua caliente ”, contó Maga en una entrevista con el canal de YouTube Sueños de ruta .

En septiembre de 2024, cuando la ampliación de la casa todavía estaba en marcha, un incendio forestal avanzó sobre las sierras de Calamuchita y llegó hasta las inmediaciones de su propiedad. Maga recibió la orden de evacuar y salió con lo puesto, solo alcanzó a llevarse una pequeña estatua de Buda.

Mientras las llamas se acercaban, escuchó por radio: “ Vamos todos a casa de Maga, que la podemos salvar ”. Ese mensaje movilizó a los vecinos, que se organizaron como brigadistas autoconvocados y habían recibido capacitación de los Bomberos Voluntarios de Yacanto. Dos aviones hidrantes descargaron agua sobre la zona y lograron frenar el fuego antes de que alcanzara la vivienda.

La experiencia dejó una enseñanza profunda: “ Me di cuenta de que yo no era mi casa, que mientras pudiera seguir viviendo iba a poder construirme otro lugar ”, reflexionó Maga.

La mudanza a Córdoba también implicó reorganizar su economía. El turismo en la zona no siempre le permitió vivir solo de las artesanías, así que Maga empezó a trabajar como remisera , actividad que combina con la producción artesanal y el alquiler temporario de su casa.

Fuente: TN