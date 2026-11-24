CÓRDOBA.- Un ensayo realizado en un tambo de Arroyito permitió reducir un 31,8% las emisiones de metano por vaca , sin afectar el volumen de producción y mejorando los sólidos en leche. La investigación fue impulsada por el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, con financiamiento del Banco Mundial.

Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero correspondiente a 2022, el sector agropecuario concentra el 60% de las emisiones nacionales de metano . En segundo lugar se encuentra el sector energético, con el 29%, principalmente por las actividades relacionadas con la extracción y el transporte de combustibles fósiles. Los residuos representan el 7% y otras actividades, el 4%.

En Córdoba, la administración provincial impulsa estudios que permiten “ evaluar estrategias concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero , mejorar la eficiencia de los sistemas productivos y generar conocimiento aplicado a la realidad de los productores locales”.

En ese contexto, se concretó un ensayo en un tambo comercial de Arroyito que arrojó resultados alentadores en materia de mitigación de metano entérico, uno de los gases de efecto invernadero asociados a la actividad ganadera.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Bioagroindustria, con financiamiento del Banco Mundial, a través del Fondo Fiduciario Multidonante de la Climate Support Facility, y en el marco de un acuerdo institucional, trabajaron técnicos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El estudio evaluó durante 51 días el impacto de una estrategia de manejo nutricional sobre las emisiones , comparando dos grupos de vacas: uno, con alimentación tradicional, y otro recibió un suplemento natural elaborado a base de compuestos bioactivos vegetales, como polifenoles y saponinas.

Los resultados demostraron que las vacas que recibieron el suplemento redujeron un 31,8% sus emisiones de metano entérico, tanto en términos diarios como por litro de leche producido . Esta baja se alcanzó sin modificar el volumen de producción : ambos grupos mantuvieron un promedio de aproximadamente 38,2 litros de leche diarios por vaca.

Además, el grupo que recibió el suplemento registró mejoras en la calidad composicional de la leche , con un incremento del 17,2% en el contenido de grasa y del 3,4% en proteínas.

En términos ambientales, la reducción alcanzada equivale a evitar la emisión de 3,42 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por vaca por día.

Estos resultados permiten identificar alternativas nutricionales aplicables a escala comercial, que contribuyen a mejorar el desempeño ambiental de la actividad sin comprometer su eficiencia productiva.

“Este ensayo demuestra que es posible avanzar en la reducción del impacto ambiental de la producción ganadera sin resignar productividad. La ciencia y la investigación tienen que estar al servicio de los productores, generando herramientas concretas que fortalezcan la competitividad de nuestra agroindustria”, dijo el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.

La iniciativa forma parte de una estrategia de articulación entre el Estado provincial, el sistema científico y organismos internacionales, orientada a promover investigaciones aplicadas y generar evidencia local para acompañar la transformación de los sistemas ganaderos.

Fuente: La Nación