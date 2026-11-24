El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que Felicitas Alvite , conocida como “La Toretto”, sea condenada a 10 años de prisión y 20 años de inhabilitación para conducir por la muerte de Walter Armand , el motociclista al que embistió en abril de 2024 en La Plata.

El pedido fue formulado este martes por el fiscal de juicio Martín Chiorazzi , durante los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, según confirmaron fuentes judiciales. El representante del MPF acusa a la influencer por el delito de homicidio simple con dolo eventual , una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

En su exposición, Chiorazzi repasó los videos, las pericias y otros elementos incorporados a lo largo del debate, buscando demostrar así que la joven condujo a alta velocidad, cruzó semáforos en rojo y asumió el riesgo de causar una muerte antes del choque ocurrido en la esquina de las calles 13 y 532.

Según publicó 0221 , el fiscal sostuvo que Alvite “violó todas las normas de conducción que conocemos” y afirmó que no se trató de un descuido, sino de una conducta elegida.

Armand, músico de 36 años, circulaba en moto cuando fue impactado por el Volkswagen Gol Trend que conducía “La Toretto” durante la madrugada del 12 de abril de 2024. Murió horas después como consecuencia de las heridas.

En el juicio también está imputada Valentina Velázquez , amiga de Alvite, acusada de participar en una picada antes del fatal desenlace. Para ella, la fiscalía solicitó tres años de prisión de ejecución condicional , seis años de inhabilitación para manejar y la realización de un curso de educación vial.

Tras el alegato de la fiscalía, la audiencia continuaba con la exposición de la querella que representa a la familia de Armand. Luego será el turno de las defensas de ambas acusadas.

En el caso de Alvite, sus defensores buscan que el hecho sea considerado un homicidio culposo . Durante el juicio, rechazaron que hubiera existido intención de matar o una carrera clandestina entre el auto de la influencer y el Peugeot 208 que conducía Velázquez.

El debate comenzó el 2 de noviembre, con un tribunal integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo.

Uno de los testimonios centrales fue el del ingeniero mecánico Andrés Raggio , integrante de la Asesoría Pericial de La Plata. El especialista reconstruyó el recorrido de los vehículos a partir de cámaras municipales, rastros del impacto y otros elementos del expediente.

Según su cálculo, el Gol Trend circulaba a una velocidad de entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento de chocar contra la moto . En otro tramo del recorrido previo, los vehículos llegaron a una velocidad media cercana a los 90 kilómetros por hora.

Raggio también indicó que Alvite atravesó seis semáforos en rojo antes del impacto . Velázquez, según expuso, cruzó otros cuatro durante el trayecto analizado.

El perito explicó que, antes de la colisión, “La Toretto” hizo un giro hacia la izquierda y comenzó a frenar. La defensa tomó esas maniobras como un intento de esquivar a Armand. Por su parte, la querella sostuvo que ocurrieron cuando el choque ya era inevitable.

Durante la primera audiencia, Alvite pidió declarar y se dirigió a la familia de la víctima . Entre lágrimas, pidió perdón y aseguró que carga con el dolor de haber dejado “una familia rota”.

También buscó despegarse del apodo con el que se hizo conocida después del hecho. “El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona” , afirmó ante los jueces. La declaración no continuó porque la joven se quebró y su defensor pidió que pudiera ampliar sus dichos en otro momento del juicio.

Uno de los testimonios que resultó desfavorable para la acusada fue el de la psiquiatra María Cecilia Rodríguez , de la Asesoría Pericial de La Plata, quien contó que entrevistó a Alvite en varias oportunidades durante 2024, mientras permanecía detenida.

La profesional afirmó que no advirtió trastornos graves y sostuvo que la joven estaba deprimida por las condiciones de encierro . Según relató, Alvite se mostraba incómoda por compartir detención con personas que no pertenecían a su misma condición social.

Rodríguez también dijo que la acusada manifestaba preocupación por el daño que el caso podía provocar sobre su imagen y sobre sus planes de trabajar en redes sociales con marcas internacionales.

La defensa cuestionó las conclusiones de la perito y pidió su recusación, pero el tribunal finalmente rechazó ese planteo e incorporó su testimonio al debate.

Fuente: Infobae