Un hombre señalado como el presunto autor material del crimen del policía bonaerense Mauro Fabián Molina fue detenido este martes en la ciudad de Zárate, luego de una investigación que permitió identificarlo como uno de los integrantes de la banda que participó del asalto ocurrido en abril pasado en Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Se trata de Fernando Abel Huerta , quien fue localizado en una vivienda de la calle Pavón al 1700, en el barrio Reysol de Zárate. Sobre él pesaba una orden de detención y allanamiento dictada por la Justicia de La Matanza.

La captura fue concretada por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, después de una serie de tareas de vigilancia y observación que permitieron establecer dónde podía encontrarse el sospechoso.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, Huerta habría tenido una intervención directa en el homicidio y sería quien efectuó los disparos que provocaron la muerte de Molina.

Molina, de 41 años, era efectivo de la Policía Bonaerense y se encontraba franco de servicio y vestido de civil cuando fue atacado el 21 de abril pasado sobre la avenida Juan Manuel de Rosas al 7900, en Isidro Casanova.

De acuerdo con la reconstrucción de la investigación, el policía había llegado hasta una avícola ubicada sobre esa avenida para realizar tareas de custodia y el traslado de dinero. Los delincuentes lo abordaron cuando recibía la recaudación y le dispararon para concretar el robo. Molina recibió varios impactos de bala y murió poco después como consecuencia de las heridas.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Así, los investigadores determinaron que los asaltantes utilizaron una Volkswagen Amarok para cometer el robo y luego escapar. El vehículo había sido previamente robado y posteriormente fue encontrado con modificaciones destinadas, según los investigadores, a dificultar su identificación.

Para identificar a Huerta, las autoridades realizaron un análisis comparativo de las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad, además de relevamientos en la zona y entrevistas con testigos.

Ese trabajo permitió establecer la identidad del último integrante de la banda que permanecía bajo investigación y que, de acuerdo con los elementos reunidos, habría sido quien disparó contra Molina.

Con esa información, la Unidad Funcional de Investigaciones y Juicio especializada en Homicidios de La Matanza avanzó con las medidas judiciales correspondientes y solicitó la detención del sospechoso.

Este martes, el Juzgado de Garantías N.º 2 de La Matanza ordenó tres allanamientos con detención en la ciudad de Zárate. El operativo se concentró en domicilios donde los investigadores estimaban que podía encontrarse Huerta. Finalmente, el sospechoso fue encontrado en la calle Pavón al 1700 y quedó detenido a disposición de la Justicia.

La investigación por el asesinato de Molina ya había derivado en otras detenciones. El último de ellos cayó en septiembre. Fue Jeremías Facundo Rodríguez, de 26 años, a quien arrestaron luego de que el cruce de teléfonos, antenas y cámaras lo vinculara con el recorrido de fuga de la banda.

Antes también había sido detenido Ángel Gustavo Raúl Peña, mientras que otro de los principales sospechosos, Arnaldo Andrés Aquino, permanecía prófugo. La causa había logrado reconstruir parte del recorrido realizado por los integrantes de la banda desde La Matanza hacia Zárate después del crimen.

La causa está caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae y portación ilegal de arma de guerra, todo en concurso real.

Fuente: Infobae