Un misterioso delincuente llegó a la Argentina en las últimas horas. King Papa Yaw es su nombre , 46 años de edad. La Dirección General de Cooperación Internacional, el área de Interpol de la Pollcía Federal Argentina , lo trajo esposado en un vuelo desde Manila, Filipinas . Allí, precisamente, fue donde King Papa fue capturado el 6 de marzo pasado, cuando cayó en un control migratorio , sin saber que una circular roja había sido cargada en su contra en el sistema global por la Justicia argentina el 24 de abril de 2024.

King Papa, nacido en África, naturalizado argentino con DNI y pasaporte, había vivido en el país, al menos, desde 2005. Tuvo domicilios en Quilmes y San Nicolás. Trabajó en una fábrica de levadura. Luego, se registró como vendedor de ropa en la vieja AFIP.

Más tarde, se dedicó a otra cosa, según la imputación en su contral. El juez Manuel de Campos ordenó su arresto internacional por supuestamente formar parte del alto mando una megabanda de estafadores nigerianos y venezolanos que atacaban a mujeres solas con cuentos del tío para quitarles miles de dólares.

Estos estafadores, en una causa iniciada en 2019 que incluye varios procesamientos, empleaban guiones clásicos del rubro , como el soldado soltero en problemas. Las mujeres solas de avanzada edad eran su blanco favorito. A una mujer porteña, por ejemplo, le quitaron 2 millones en 2020 vía Telegram con una historia centrada en un falso marine norteamericano, ya retirado, que custodiaba pozos petrolíferos en Siria. El ex marine pedía depósitos y giros, una y otra vez. Quienes los cobraban eran dos operadoras de la banda.

Varios miembros de la banda fueron allanados: les incautaron un millón y medio de dólares falsos en diversos allanamientos . El daño total de la estafa, calculan fuentes de la causa, superó los $200 millones de pesos en valores de 2021. Poco más de 1,1 millones de dólares al cambio de la cotización blue de aquel año, traficado hacia el exterior en giros cash. ¿Qué financiaba este dinero? Según sospechó la cúpula de investigadores del caso en conversaciones con Infobae, posiblemente, la guerrilla nigeriana de Boko Haram , célebre por sus decapitaciones y secuestros de mujeres.

Otros presuntos miembros de la banda cayeron con el tiempo. Ikechukwue Ndubuisi, alias “Anthony”, de 44 años y nacido en Nigeria , fue arrestado en octubre de 2025 por el el área local de Interpol , mientras intentaba volver a la Argentina. Lo encontraron en Aeroparque, en un vuelo desde Sao Paulo Brasil, vestido con una camiseta de River Plate . Había volado desde Etiopía, según sus registros de viaje.

“Anthony” no solo tenía una circular roja de Interpol en su contra ordenada por la Justicia argentina; también lo habían marcado con una notificación plateada , otra herramienta empleada por Interpol para detectar movimientos de dinero sucio.

Sin embargo, todavía permanece suelto el principal prófugo del caso. Se trata de Obinna Chukwuemeka Ejikeme, alias “Bobby” , que pasó de vivir en una piecita a pocas cuadras de la estación de tren de Morón a ser el presunto cerebro de la operación que recaudó más de un millon en moneda americana. “Anthony” fue uno de sus principales lugartenientes , confirman fuentes del caso. Su vínculo con King Papa, por lo pronto, se desconoce.

“Bobby” continúa prófugo , con otra circular roja de Interpol en su contra, cinco años después del comienzo de la causa en su contra.

Fuente: Infobae