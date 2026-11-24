La influencer Lara Magalí Rapallo, más conocida como “Naotzumi” en redes sociales, fue noticia este fin de semana luego de ser aprehendida por la policía bonaerense a causa de un video que la muestra haciendo trompos en la arena con su RAM rosa en “La Olla”, en Pinamar, con cuatro personas colgadas de las puertas.

Aunque nunca fue detenida, trascendió una foto de ella esposada, con el rostro pixelado, frente a un banner de la DDI de Dolores y junto a una policía. Horas más tarde, la influencer de 20 años contó en una historia de Instagram: “ Gente, no estuve detenida, la foto es IA, obviamente, si no tiene ni mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos ”.

Aunque algunos de los tatuajes de la imagen coinciden con los de sus posteos en redes sociales, la foto difundida por la Policía tiene retoques evidentes . Fuentes policiales confirmaron a Infobae que se trata de una “imagen ilustrativa”.

Infobae publicó la imagen realizada con IA y difundida por la Policía. Horas después, cuando advirtió el error, borró la foto de la nota y de redes sociales.

“Ella fue interceptada por la DDI en el centro de Pinamar, a causa del video, la llevaron a la comisaría, la notificaron de la causa y se fue”, relataron. Luego, los efectivos tomaron una foto de sus redes y la retocaron para que aparezca detenida junto al banner.

Las fuentes indicaron que ya tomaron medidas por la difusión de esa imagen falsa. A la vez, destacaron que el hecho por el que la imputan existió.

Juan Ibarguren , intendente de Pinamar, publicó otra imagen del mismo hecho en donde se ve a una mujer de espaldas, con remera blanca. La foto es ostensiblemente diferente a la que difundió la Policía.

Junto a las imágenes, publicó: “ Detectamos maniobras peligrosas en la zona de La Olla, pusimos en marcha la búsqueda y, junto a la Policía y la DDI, logramos interceptar la camioneta”.

“ Resultado: vehículo secuestrado y conductor a disposición de la Justicia. La Frontera es para disfrutarla, no para poner en riesgo la vida de los demás ”, agregó.

Un video publicado en su cuenta de Kick confirma que era ella quien conducía la 4x4 en la playa. Incluso, se grabó dentro de la cabina con cuatro personas en sus laterales, realizando maniobras peligrosas y de alto riesgo. La fecha coincide.

En tanto, la causa en su contra por el delito de “pruebas de velocidad o destreza con vehículo con motor sin autorización” ( art. 193 bis del Código Penal ) avanza en manos del fiscal Juan Pablo Calderón y la camioneta permanece secuestrada. “Después arranca la temporada y no los paras más, así evitamos que haya un accidente y lamentar pérdidas de vidas. Se filmó sabiendo que no puede hacer eso en la playa y que es la única que tiene una RAM rosa”, remarcaron los investigadores a este medio.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el vehículo de alta gama, una Dodge Ram 1500 Laramie , está a nombre de Rapallo. De acuerdo con sus posteos, la habría adquirido en julio pasado.

La joven ya había protagonizado un incidente en ese mismo vehículo el mes pasado cuando el 15 de octubre, el streamer uruguayo Santiago De León Quintana, conocido como “Chaipa7”, fue detenido en Nordelta tras una denuncia de su pareja, Rapallo (“Naotzumi”), quien afirmó haber sido agredida luego de una discusión que había comenzado durante una transmisión en vivo.

Ambos iban en vehículos distintos: Rapallo iba al volante de la RAM, acompañada por amigos. La discusión se produjo mientras circulaban por una avenida de Vicente López. La Policía constató que tenía una lesión visible en el pómulo izquierdo. Esa causa quedó a cargo de la UFI de Género de Tigre , que lo imputó por lesiones agravadas.

Naotzumi vive en Pilar y se desempeña como streamer e influencer. En Instagram reúne más de 93.000 seguidores y en la plataforma Kick realiza principalmente transmisiones vinculadas a casino y apuestas.

Fuente: Infobae