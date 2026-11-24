MADARIAGA: Tras el accidente en el Alcuaz, San Martín confirmó que APreViDe inspeccionará el estadio y no descartó demoler sectores

MADARIAGA

El desprendimiento de una estructura de cemento en una de las tribunas del estadio Francisco Alcuaz durante el clásico entre Juventud Unida y El León encendió las alarmas sobre el estado de las instalaciones. Cuatro jóvenes cayeron al vacío desde una altura aproximada de dos metros y, aunque no hubo lesiones de gravedad, el episodio pudo haber terminado en una tragedia.





En diálogo con Informe Central, por CNM Radio 93.3, el secretario de Deportes de General Madariaga, Emiliano San Martín, calificó lo ocurrido como “una desgracia con suerte” y confirmó que el Municipio inició una revisión de la situación, mientras se aguarda la llegada de APreViDe para realizar una inspección.





San Martín explicó que se encontraba en otro evento cuando recibió el aviso de lo sucedido. En un primer momento, la información que le llegó indicaba que uno de los jóvenes había sufrido una lesión en un tobillo. Sin embargo, posteriormente tomó contacto con familiares de los chicos para conocer su evolución y ponerse a disposición.





“Había chicos con la rodilla muy hinchada haciendo sus estudios, otro tenía algún que otro raspón y se iba a ver si hacer revisar el codo por una posible fisura”, detalló. También confirmó que uno de los jóvenes sufrió un esguince de tobillo y permanecía en observación en la guardia del hospital.





LA INSPECCIÓN DE APREVIDE Y LAS POSIBLES MEDIDAS





El funcionario anticipó que se espera la intervención de APreViDe, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense que tiene entre sus funciones controlar las condiciones de seguridad de los espectáculos deportivos y verificar que las instalaciones sean adecuadas para recibir público.





“Por lo que tengo entendido, posiblemente venga la APreViDe y se va a dictaminar en base a esto”, señaló San Martín. Según estimó durante la entrevista, la visita podría concretarse entre este martes y el miércoles.





El resultado de esa evaluación será determinante. El secretario no descartó que algunas estructuras deban ser retiradas o incluso demolidas si se determina que no están en condiciones de ser utilizadas.





“Si de todo este relevamiento surge que algunos tablones tienen que sacarse, directamente habrá que sacarlos del todo”, sostuvo. Y agregó que se realizará una revisión general con las áreas correspondientes y profesionales para determinar qué sectores pueden mantenerse, cuáles necesitan reparaciones y cuáles deben ser reemplazados.





TRIBUNAS CON MÁS DE 40 AÑOS Y SECTORES RESTRINGIDOS





San Martín reconoció que el estadio tiene estructuras antiguas y señaló que algunos sectores tienen más de cuatro décadas. En particular, indicó que los 40 metros centrales de la tribuna donde ocurrió el desprendimiento corresponden a la parte más antigua.





También recordó que ya existen sectores clausurados o restringidos porque no reúnen las condiciones necesarias para el ingreso del público, entre ellos la platea alta Adolfo Cuevas.





El funcionario reconoció las dificultades para hacer cumplir las restricciones. “Encintábamos todo y la gente rompía las cintas y se volvía a sentar”, contó. Incluso reveló que antes del inicio del partido debieron bajar a dos chicos que habían ingresado a la platea Adolfo Cuevas, pese a que su acceso estaba restringido.





EL MUNICIPIO ANALIZA OBRAS Y EL FUTURO DEL ESTADIO





Consultado sobre la posibilidad de reemplazar las estructuras antiguas, San Martín reconoció que se trata de una inversión importante y que todavía no hay una decisión tomada.





“El estadio es municipal y nos corresponde su mantenimiento”, afirmó. También planteó la necesidad de trabajar en conjunto con los clubes y la Liga Madariaguense para encontrar alternativas que permitan afrontar los costos de las obras.





El estadio tiene un aforo aproximado de 2.500 personas, aunque esa capacidad podría modificarse si se mantienen las restricciones sobre determinados sectores.





Por último, San Martín advirtió que, según lo que determine APreViDe, podrían adoptarse distintas medidas: desde la clausura preventiva de una tribuna hasta una eventual restricción para utilizar todo el estadio. También existe la posibilidad de que se autoricen los próximos encuentros de los playoffs sin público, mientras se realizan las intervenciones necesarias.





La inspección será clave para conocer el estado real de las instalaciones y determinar si el Francisco Alcuaz podrá continuar albergando los partidos de mayor convocatoria de la Liga Madariaguense.