SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Un sorpresivo movimiento en la zona céntrica de esta ciudad generó asombro entre residentes y turistas cuando un helicóptero privado descendió en el helipuerto de la costanera, ubicado junto al Memorial Malvinas y las letras de la ciudad: a bordo de la aeronave viajaba el magnate británico Joe Lewis , propietario de Hidden Lake S.A., quien lleva cerca de un mes instalado en su estancia de Lago Escondido y arribó a esta localidad para realizar un trámite particular.

Tras tocar tierra a media mañana, Lewis −vestido de traje y con sus habituales gafas oscuras−v descendió secundado por el administrador de su propiedad, el barilochense Nicolás Van Ditmar . Ambos caminaron por la explanada que conecta la playa con la Avenida 12 de Octubre y atravesaron el sector del Centro Cívico hasta ingresar a las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones , ubicadas sobre la calle Libertad.

Los traslados habituales del empresario se realizan directamente en helicóptero desde el aeropuerto internacional de Bariloche hacia Lago Escondido (unos 90 km al sur de esta ciudad rionegrina), por lo que su presencia a pie en pleno centro urbano resultó un hecho poco frecuente que atrajo de inmediato la atención de los testigos y la prensa.

Respecto de la maniobra aérea, voceros vinculados a Lewis indicaron que se tramitaron las autorizaciones correspondientes ante los organismos de control para permitir el aterrizaje en las inmediaciones del puerto y la costanera.

La zona utilizada para el descenso corresponde a la bandeja inferior del estacionamiento municipal junto al lago Nahuel Huapi, un espacio en el que se había delimitado un helipuerto destinado al uso de aeronaves de emergencia y de combate de incendios forestales .

Lewis aterrizó hoy a bordo de un Airbus H160, uno de los helicópteros más modernos de Sudamérica y el primero de su tipo en Argentina . Pertenece a Helipatagonia, una empresa argentina de aviación no regular, vuelos chárter y trabajo aéreo.

El despliegue del empresario inglés desencadenó una inmediata reacción por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Su Secretario General a nivel nacional, Rodolfo Aguiar , repudió con dureza la visita de Lewis y el uso de la zona de helipuerto: “Lewis no es bienvenido ni en Bariloche ni en ningún otro lugar de la Argentina. Es un usurpador que hace más de 20 años se apropió del lago que era de todos. Se quedó con nuestras tierras, ríos, lagos y con toda nuestra agua. No podemos permitir que venga a pasearse por Bariloche como si fuera un rey”.

Aguiar, quien encabeza activamente las movilizaciones anuales en reclamo por el acceso público a Lago Escondido, cuestionó además la postura del gobierno nacional frente al caso: “Milei en vez de cuidar a Lewis tiene que cuidar a los argentinos. Basta de proteger a los usurpadores. El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley. No estamos hablando de un turista, estamos hablando de un ladrón que se pasea por un pueblo que no puede entrar al Lago Escondido. Esto es impunidad total”.

Fuente: La Nación