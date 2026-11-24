MADARIAGA





Un corte de suministro eléctrico por el robo de cables subterráneos, el hurto de una batería de camión valuada en 350.000 pesos y una estafa virtual por 115.000 pesos mediante el hackeo de una cuenta de WhatsApp fueron motivo de distintas denuncias radicadas ante la policía de en los últimos días





El primero de los episodios ocurrió durante la madrugada, cuando un vecino advirtió un corte de energía en su vivienda alrededor de las 00:30 . Tras aguardar media hora sin que se restableciera el servicio, salió al exterior y logró reconectar uno de los cables sueltos a la térmica externa para devolver la luz a su casa . Sin embargo, cerca de las 07:00, su hermano —quien reside en una vivienda ubicada en el sector trasero del mismo terreno— le avisó que continuaba sin suministro . Al revisar la instalación, constataron el faltante de tres metros de cable subterráneo de color violeta correspondiente al tendido eléctrico que pasa por el paredón . El damnificado señaló que no escuchó ruidos ni cuenta con testigos, y explicó que si bien dispone de cámaras de seguridad privadas, el corte de energía impidió que quedaran registros grabados .





Por otra parte, alrededor de las 07:00, un trabajador encargado del mantenimiento de vehículos denunció el robo de una batería de un camión Mercedes Benz 1414 estacionado en un playón abierto ubicado en calle Alem, entre Perú y Colombia . Al intentar poner en marcha la unidad, notó que no encendía y, al inspeccionar el lateral izquierdo debajo de la cabina del conductor, descubrió que habían cortado los cables de los bornes para llevarse una batería marca Moura de 180 amperios, valuada en 350.000 pesos . Según indicó en su declaración, el predio carece de cierre perimetral y de cámaras de seguridad privadas, y agregó como antecedente que días atrás a otro camión estacionado en el mismo lugar le habían cortado la instalación de luces laterales y centrales, aunque en esa ocasión no se había realizado denuncia .





Finalmente, se registró una denuncia por estafa ocurrida el 22 de noviembre de 2026 cerca de las 13:00, cuando un vecino recibió mensajes de WhatsApp desde el número de un amigo solicitándole dinero . Confiando en la identidad de su conocido, realizó una transferencia por 115.000 pesos a una cuenta bancaria a nombre de una tercera persona . Ante un segundo pedido de dinero, el damnificado sospechó de la maniobra y llamó por teléfono a su amigo, quien le confirmó que le habían hackeado su cuenta y que estaban enviando mensajes similares a varios contactos y familiares . La víctima radicó la presentación policial para gestionar el reclamo correspondiente ante el Banco Provincia .