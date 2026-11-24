La Costa lanzó MarIA: una asistente por WhatsApp para sacar turnos médicos, hacer reclamos y realizar trámites

ZONALES

La Municipalidad de La Costa puso en marcha MarIA, un nuevo sistema de atención al vecino que utiliza inteligencia artificial y operadores municipales para responder consultas y facilitar gestiones a través de WhatsApp.





La herramienta está disponible las 24 horas, todos los días del año, y permite consultar sobre servicios municipales, gestionar turnos médicos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), realizar reclamos y hacer un seguimiento de su estado. También ofrece información general y turística, acceso a trámites municipales y la posibilidad de comunicarse con una persona del equipo de atención.





Para utilizar el servicio no es necesario descargar ninguna aplicación adicional. Los vecinos solamente deben agendar el número 2246 500090 y enviar un mensaje.





Una de las características del sistema es que combina la atención automatizada con un equipo de operadores municipales que brinda asistencia personalizada todos los días, incluidos fines de semana y feriados, entre las 8 y las 20 horas.





La iniciativa fue impulsada por el intendente Juan de Jesús y desarrollada desde el área de Comunicación municipal, en articulación con las distintas dependencias de la gestión. Según se informó, el objetivo es simplificar los procedimientos, centralizar las consultas y mejorar los tiempos de respuesta.





Desde el Municipio señalaron que MarIA podrá incorporar progresivamente nuevas funciones y servicios de distintas áreas.





Para comunicarse con MarIA: agendar el 2246 500090 o ingresar directamente a WhatsApp.