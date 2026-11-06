Juicio a La Toretto: desisten de los últimos testigos y fijan la fecha para los alegatos

El juicio a Felicitas Alvite (23) , más conocida como "La Toretto" , entró este viernes en la recta final. La defensa de la joven acusada de atropellar y matar a un motociclista en abril de 2024 en La Plata desistió de los últimos testigos, por lo que se dio por cerrada la etapa de incorporación de pruebas al debate.

Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 platense, integrado por los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard, quienes dispusieron un cuarto intermedio hasta el 24 de noviembre próximo , cuando se llevarán a cabo los alegatos de las partes.

En esa misma audiencia también podría pedir la palabra por última vez antes del veredicto Alvite y su amiga Valentina Velázquez , la otra imputada que tiene el proceso.

En los alegatos se verá si los acusadores sostienen la imputación con la que llegaron a juicio, la de homicidio simple con dolo eventual , un delito que prevé penas de 8 a 25 años de cárcel.

Mientras que la defensa probablemente argumentará que se trató de un hecho culposo (sin intención), que es menos grave y se castiga con una pena más baja.

Durante el debate, la acusación sostuvo el dolo eventual por considerar que "La Toretto” y su amiga entendían que su acción podría derivar en una situación fatal, pero que no hicieron nada para evitarlo.

La audiencia de este jueves fue la última que contó con testimonios, entre ellos, el de un exnovio de Alvite que describió como conducía, y la psiquiatra María Cecilia Rodríguez, de la Asesoría Pericial de La Plata.

La perito oficial se entrevistó con la acusada entre mayo y diciembre de 2024 cuando la joven estuvo en una alcaidía del Servicio Penitenciario.

La psiquiatra declaró que cuando la entrevistó con ella, la joven "se mostraba incómoda por estar detenida con gente que no era de su condición social" y que en esos encuentros “no mostró signos de angustia por el motivo que la llevó a su detención”.

"Estaba deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida con gente de distinta condición social", explicó

En uno de esos encuentros, la imputada le contó que había comenzado una carrera universitaria y que tenía intenciones de convertirse en promotora de redes sociales para trabajar con marcas internacionales.

Pero, que todo el impacto de la muerte del motociclista Walter Armand (35) perjudicaba su imagen “y todo eso la angustiaba”, agregó la experta.

Los dichos de la testigo derivaron en un tenso intercambio entre esta y el equipo de la defensa, encabezado por Flavio Gliemmo. Los abogados buscaron refutar las conclusiones de la profesional y al final del testimonio pidieron la recusación como perito . El tribunal rechazó el planteo y todo el aporte de la psiquiatra quedó incorporado al proceso.

El juicio oral por la muerte del motociclista comenzó este lunes, cuando Alvite decidió declarar y se quebró: pidió disculpas a la familia de la víctima y dijo que nunca quiso estar en una situación como esta. Además, repitió que está apenada por el sufrimiento ocasionado al entorno de Armand.

Mientras que el miércoles declaró Milton Armand, hermano de la víctima. Conmocionado, contó cómo afectó a la familia y a su madre, quien -según dijo ante los jueces- “mira todos los días el video y no puede creer lo que paso”.

Luego de esa exposición, el hombre se quebró y su madre no resistió la emoción y se retiró del recinto. Alvite estuvo, mientras transcurría el testimonio, con la mirada contra el suelo. No pudo mirar el rostro del hermano de la víctima.

Durante el debate también se produjo el aporte del testigo Andrés Raggio, ingeniero mecánico y perito de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, quien explicó si Alvite, podría estar corriendo una picada con el auto de Velázquez. Y si, además, en su recorrido tuvo acciones riesgosas que debieron representar un final trágico y no hizo nada para modificar la actitud.

Mientras tanto, la acusada sigue con prisión preventiva, pero beneficiada por una domiciliaria.

Fuente: Clarín