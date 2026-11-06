Triple crimen de Florencio Varela: stickers con la cara de una chica torturada y escrache a dos jueces tras la filtración del video

Los familiares de Lara Gutiérrez , una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela , se movilizaron este viernes hasta la sede del juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado , en San Isidro , para reclamarle explicaciones por la filtración del video en el que se ve cómo un grupo de narcos peruanos tortura a la chica de 15 años.

Fue luego de que la abogada de la familia, Verónica Veliz , presentara una denuncia penal para que se investigue la filtración de las imágenes, que fueron replicadas por algunos medios y en las que hubo un dato revelador: el que ordena cortarle un dedo a la adolescente es Pablo Daniel Macalopu Cafferata (35) , al que la víctima llama "Roger" y le implora clemencia.

Esta denuncia, según pudo saber Clarín , quedó asignada por sorteo en el Juzgado Federal N° 4 -conducido por Ariel Lijo- y registrada bajo el número CFP 5402/2026, en Comodoro Py.

"Roger" fue detenido el 6 de octubre en una causa conexa a cargo de Arroyo Salgado, tras el secuestro de 207 kilos de cocaína en una casa de La Reja, partido de Moreno. Uno de sus lugartenientes tenía en su teléfono celular el mencionado video, que lo había borrado pero se pudo recuperar. Había sido grabado a través de la aplicación Zangi.

La jueza dio aviso a su colega Jorge Ernesto Rodríguez , del Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del expediente por el triple crimen en el que resultaron víctimas Lara Gutiérrez, Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) , quien emitió un oficio para que el video no se filtrara, lo cual no se cumplió.

Para Veliz, "hay una responsabilidad institucional solidaria" de los dos jueces, ya que haber emitido la medida "no lo exime de responsabilidad" a Rodríguez.

Por eso, la familia de Lara se dirigió este viernes hasta el juzgado de Arroyo Salgado, en la calle Tres de Febrero al 100, donde exigieron que los reciba y mostraron banderas y afiches con la cara de la chica.

" Jueza María Arroyo Salgado. Este escrache es para vos, ya que tenías que resguardar el video que es prueba audiovisual y que pasó, lo vendiste. Volviste a matar a Lara Morena Gutiérrez, ya que ese video recorre todas las redes y hasta stickers hicieron con la cara de la víctima. Como familia de Lara Morena Gutiérrez, pedimos tu destitución porque, como jueza, dejás mucho que decir. Queremos la destitución de quienes tuvieron el video ", escribieron en un cartel.

Además, señalaron: " Juez Ernesto Rodríguez. Responsable que se filtre el video de Lara Morena Gutiérrez, cuando la familia le pidió por favor que sea resguardado. Por eso este escrache es para vos, Ernesto Rodríguez".

Una de las manifestantes fue Estella Maris Gutiérrez (37) , mamá de la chica asesinada, quien pidió que los responsables de la filtración "se hagan cargo".

Consultada por Clarín , Veliz sostuvo que esto ha causado "un daño psicológico" a los familiares y advirtió que "si esta madre no contenida, se puede quitar la vida ":

Este jueves, en diálogo con el periodista Mauro Szeta en el programa "Qué día ", del canal de streaming Blender , la abogada consideró que " acá hubo un aprovechamiento económico, el video fue vendido".

Además, lamentó que " en TikTok ves a la gente que pide el video, lo quiere ver como si fueran al cine" .

La mamá de Lara también mencionó que en páginas de redes sociales hicieron stickers con la cara de su hija y que le escriben mensajes donde la culpan a ella de lo que le sucedió: " Mi hija era una niña tan decente que, de un día para el otro, se me desvió . Voy a seguir levantándome como pueda para luchar por justicia", aseguró.

En el video de las torturas aparece también Tony Janzen Valverde Victoriano (21) , alias "Pequeño J" , otro peruano al que señalaron como uno de los líderes de la organización criminal.

El 19 de septiembre de 2025, Morena, Brenda y Lara fueron llevadas engañadas desde La Matanza, partido en el que vivían, hacia Florencio Varela, donde las secuestraron, asesinaron y enterraron en el fondo de una casa de la calle Chañar 702, en Villa Vatteone.

Por el caso hay al menos 16 personas detenidas y para los investigadores todo apunta a una venganza narco, basándose en que la menor de las víctimas habría estado vinculada al robo de drogas a la banda.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín