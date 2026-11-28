Tras una inversión de US$20 millones, la empresa familiar argentina Zozzoli SA inauguró en Santo Tomé, provincia de Corrientes, una planta que procesará hasta 500 toneladas diarias de madera. Según informó, el establecimiento es de última generación y destinará el 100% de su producción a mercados internacionales.

En este marco, se destacó que opera con 70 trabajadores y prevé generar 200 empleos directos, además de más de 500 indirectos cuando alcance su plena capacidad. El complejo maderero se llama “Don Daniel”.

“Con una capacidad de procesamiento de hasta 500 toneladas diarias de madera en rollo y una proyección exportadora de 100 contenedores mensuales, el complejo apunta a abastecer mercados como Estados Unidos y Europa, entre otros destinos”, precisaron.

Añadieron: “La nueva planta ocupa un predio de 60.000 m², cuenta con 25.000 m² de superficie construida y dispone de 15.000 m² de pavimento interno, infraestructura diseñada para acompañar una operación industrial de gran escala”.

En cuanto al empleo, la firma se inició con 70 trabajadores. “A medida que avance hacia su plena capacidad operativa, la empresa proyecta alcanzar 200 puestos de trabajo directos y más de 500 empleos indirectos, contribuyendo al desarrollo económico de la región y fortaleciendo la cadena de valor forestoindustrial de Corrientes”, dijo Daniel Zozzoli, titular de la compañía.

Indicó: “En Santo Tomé encontramos personas con enorme calidad humana, capacidad y voluntad de trabajo. Estamos convencidos de que invertir en tecnología y desarrollar talento local es el camino para construir una industria más competitiva y generar oportunidades de crecimiento”.

Se señaló que la inauguración contó con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el intendente de Santo Tomé, José Augusto Suaid y autoridades provinciales y municipales.

“En el marco del proyecto, el Gobierno provincial realizó obras de pavimentación del acceso al complejo, contribuyendo a mejorar la infraestructura logística de la nueva planta”, informaron.

Fuente: La Nación