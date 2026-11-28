Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 inician este sábado 28 de noviembre con el duelo entre Vélez Sarsfield vs. Independiente , programado a las 20 (hora argentina) en el estadio José Amalfitani con arbitraje de Facundo Tello.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

¡Partidazo en el Amalfitani para abrir los #CuartosDeFinal ! 👊 El Fortín y El Rojo irán en busca de meterse entre los 4 mejores del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 🏆 🔛 @Velez 🆚 @Independiente pic.twitter.com/5YSikqYLQL

El Fortín eliminó en octavos de final a Belgrano de Córdoba por penales 3 a 1, tras igualar 2 a 2 en 120 minutos de juego. De la mano de Guillermo Barros Schelotto, construyó una identidad marcada por la presencia de algunos jugadores de experiencia y muchos juveniles. En la primera etapa del certamen quedó tercero en el Grupo A con 28 puntos producto de siete triunfos, siete empates y dos derrotas.

El Rojo, por su parte, dio el golpe en la ronda anterior y doblegó a Argentinos Juniors como visitante 2 a 1 en La Paternal. En medio de un clima político intenso por las elecciones próximas, el entrenador Jadson Viera quiere llevar a su equipo al título, algo que suena a utopía pero que, en este formato de juego, lo ubica con las mismas chances que los otros siete clubes que están en cuartos de final.

En la primera etapa Independiente fue séptimo, también en la zona A, con 23 puntos gracias a seis triunfos, cinco igualdades y cinco caídas. Más allá de su presente, no tuvo un buen año y, de hecho, se quedó afuera de los torneos internacionales de 2027, a excepción de que conquiste el Clausura (clasificará a la Libertadores) o de que se liberen cupos para la Sudamericana.

Vélez e Independiente ya se vieron las caras en el Torneo Clausura 2026 y ganó el Fortín 1 a 0 de local con gol de Thiago Aguirre. En el Apertura, en tanto, jugaron en Avellaneda y empataron 1 a 1.

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Fuente: La Nación