Inventaron un ladrillo con envases de shampoo y construyeron más de 550 aulas en África: reutilizaron 4000 toneladas de plástico

Bolsas, botellas, empaques y hasta envases de shampoo que terminaban en la basura se convirtieron en materiales para levantar casas y escuelas. La iniciativa fue creada por el arquitecto Oscar Andrés Méndez y la ingeniera Isabel Cristina Gámez , fundadores de la empresa colombiana Conceptos Plásticos , que desarrolló un sistema de construcción a partir de bloques fabricados con plástico reciclado .

El proyecto comenzó como una alternativa para enfrentar dos problemas al mismo tiempo: la contaminación por residuos y la falta de viviendas e infraestructura . Con el paso de los años, la propuesta cruzó fronteras y llegó a África. Allí, en alianza con UNICEF, permitió construir más de 550 aulas escolares y reutilizar alrededor de 4000 toneladas de plástico .

El sistema consiste en transformar distintos tipos de residuos plásticos en bloques modulares que se encastran entre sí , de una manera similar a las piezas de un juego de construcción. Según la descripción del proyecto, las piezas están compuestas en un 95% por plástico y se unen a presión, sin necesidad de utilizar mezcla de cemento.

Para fabricarlas, los residuos se procesan y se moldean hasta obtener piezas que funcionan como módulos de construcción . El diseño permite armar paredes y estructuras mediante un sistema de encastre, con columnas que aportan estabilidad al conjunto.

La empresa desarrolló estos bloques para construir viviendas y edificios de uso comunitario . Entre las propiedades que destaca del material están su resistencia, su capacidad de aislamiento térmico y su comportamiento frente al fuego. La vida útil estimada del sistema supera los 200 años , de acuerdo con los datos difundidos por sus impulsores.

Uno de los objetivos de Conceptos Plásticos fue acelerar los tiempos de construcción y reducir los costos frente a los métodos tradicionales. Según las cifras difundidas sobre el sistema, una vivienda estándar de dos dormitorios, baño, cocina y comedor requiere unas seis toneladas de material reciclado .

El montaje puede completarse en aproximadamente cinco días y la inversión estimada se ubica entre US$4000 y US$7000 . La propuesta busca facilitar el acceso a viviendas y reducir la cantidad de residuos que terminan en basurales.

Antes de llevar el proyecto a África, los fundadores ya habían realizado alrededor de 50 construcciones entre casas y escuelas en Colombia. Esa experiencia permitió ampliar el alcance de la iniciativa y adaptar el sistema a proyectos de infraestructura educativa.

La expansión internacional llegó a través de una alianza con UNICEF para trabajar en Costa de Marfil . En Abiyán, la principal ciudad del país, se instaló una fábrica destinada a procesar residuos plásticos y fabricar los bloques utilizados en las construcciones .

El proyecto también incorporó a mujeres de comunidades locales en la recolección de los materiales , con el objetivo de generar oportunidades de ingresos. De esa manera, la iniciativa buscó combinar la recuperación de residuos con la actividad económica y la construcción de espacios educativos.

El resultado fue la edificación de más de 550 aulas escolares , además de la reutilización de unas 4000 toneladas de plástico . Según los datos difundidos por el proyecto, el sistema permitió reducir alrededor de un 40% los costos de infraestructura pública .

Para llevar la experiencia a lugares de difícil acceso, los fundadores también diseñaron una planta portátil que puede trasladarse dentro de un contenedor de 40 pies . La idea es acercar la producción de bloques a las comunidades donde se necesitan las construcciones, sin depender de una fábrica fija.

Fuente: TN