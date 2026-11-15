Según la psicología, las personas que tienen a su pareja de fondo de pantalla en el celular comparten una característica especial

Tener una foto de la pareja como fondo de pantalla del celular puede parecer una simple elección personal. Sin embargo, también funciona como un recordatorio cotidiano de la relación y de la persona con la que se comparte la vida . La psicología estudió si este gesto tiene alguna conexión con la manera en que se vive el vínculo.

La investigación fue realizada por los psicólogos Karl E. Conroy y R. Chris Fraley , de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, y publicada en 2026 en la revista Journal of Personality and Social Psychology . A través de tres estudios con más de 5000 participantes , analizaron si tener una imagen de la pareja en la pantalla de bloqueo influye en la seguridad emocional .

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En la primera etapa participaron 4741 personas . Los investigadores encontraron que quienes tenían una fotografía de su pareja en la pantalla de bloqueo declaraban sentirse más seguros en sus relaciones .

Ese resultado mostró una asociación entre ambas cuestiones, pero no permitió determinar qué ocurría primero . Es decir, no podían afirmar que la imagen generara esa seguridad: también era posible que las personas que ya se sentían tranquilas y confiadas en su vínculo fueran más propensas a elegir esa foto .

Para comprobarlo, el equipo realizó un segundo experimento con 306 personas que estaban en pareja . A un grupo le pidió que incorporara una fotografía de su compañero o compañera como fondo de pantalla. Sin embargo, agregar la imagen no produjo un aumento significativo de la seguridad emocional .

En una tercera instancia, los investigadores analizaron qué ocurría cuando los participantes retiraban la fotografía de la pantalla de bloqueo . Para eso, trabajaron con otras 249 personas que estaban en una relación. El resultado fue diferente: quienes recibieron la indicación de quitar la imagen mostraron una disminución en sus niveles de seguridad emocional a lo largo del tiempo.

Los autores interpretaron que estos recordatorios cotidianos pueden formar parte de una especie de infraestructura invisible que acompaña el bienestar psicológico . Aunque no reemplazan los aspectos fundamentales de una relación, ciertos objetos y señales del entorno pueden tener un efecto en cómo las personas experimentan sus vínculos .

El estudio no plantea que tener una imagen de la pareja en el celular sea una garantía de que la relación funciona bien , ni que no tenerla sea una señal de distanciamiento.

La diferencia está en que la fotografía puede reflejar una seguridad emocional que ya existe , pero incorporarla no necesariamente hace que esa sensación aparezca. En cambio, retirarla podría modificar la manera en que algunas personas perciben su vínculo.

Por eso, los investigadores distinguen entre elegir una imagen porque ya existe confianza y utilizarla como un recordatorio cotidiano . Un fondo de pantalla puede acompañar una relación, pero no reemplaza la comunicación, el compromiso ni la seguridad que se construyen entre dos personas.

Fuente: TN