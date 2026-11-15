Ofrecen alojamiento y comida en una granja frente al mar, a 30 km de Necochea: buscan voluntarios para trabajar con animales

A unos 30 kilómetros al sur de Necochea , en la costa bonaerense, una granja familiar busca voluntarios de distintas partes del mundo para sumarse a su proyecto de vida sustentable. La propuesta combina trabajo en la huerta, cuidado de animales y convivencia comunitaria , con la posibilidad de disfrutar de la playa y practicar surf.

La convocatoria está publicada en la plataforma Workaway , que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento y, en algunos casos, comida a cambio de colaboración. En este caso, los responsables del campo prefieren personas que puedan quedarse un mes o más y que tengan iniciativa para participar de las tareas diarias.

El trabajo incluye actividades de jardinería, mantenimiento y cuidado de los animales. Entre las responsabilidades mencionadas por los anfitriones, se destacan regar y atender la huerta y los árboles frutales, limpiar la casa y los espacios comunes y alimentar a los animales .

En el campo viven perros, gatos, gallinas, abejas y caballos . También hay un bosque de eucaliptos y una huerta productiva con distintas verduras, hierbas y árboles frutales .

La idea de sus responsables es transformar una granja familiar en una comunidad más autosustentable y respetuosa del ambiente . Buscan compartir conocimientos sobre agricultura ecológica, alimentación orgánica y formas de vida vinculadas con la naturaleza.

El alojamiento disponible es un espacio para acampar . Quienes no tengan carpa pueden pedir una prestada. Además, los anfitriones ofrecen desayuno y almuerzo , que se preparan de manera comunitaria.

El lugar cuenta con una cocina compartida de estilo rústico , un baño básico con agua caliente, electricidad, agua potable e internet , aunque el acceso a la conexión es limitado.

La propuesta también contempla el intercambio cultural: los voluntarios pueden practicar español, conocer a habitantes de la zona y compartir sus propios idiomas y experiencias. Los anfitriones hablan español, inglés y portugués, además de tener conocimientos básicos de francés.

El campo está ubicado en las afueras de Balneario Los Ángeles , a unos 30 kilómetros al sur de Necochea. La zona recibe olas durante buena parte del año , por lo que quienes quieran practicar surf pueden sumarse a esa actividad. Los anfitriones no ofrecen tablas ni trajes de neoprene, pero aseguran que pueden orientarlos para conseguirlos.

También advierten que se trata de un lugar apartado : no hay transporte público directo desde Necochea y el camino rural es de tierra y ripio . Por eso, recomiendan llegar con provisiones, protector solar, repelente, calzado cómodo y abrigo, ya que suele haber viento.

La convocatoria está dirigida a personas responsables y autónomas , con ganas de colaborar y compartir la vida cotidiana de la granja. Los detalles de disponibilidad y las condiciones para postularse se pueden consultar en el perfil del anfitrión en Workaway .

Fuente: TN