Después de un comienzo de fin de semana con calor y nubosidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este domingo 22 de noviembre las condiciones se mantendrán en la misma línea, con cielo despejado y temperaturas altas. Además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas para distintas regiones del país .

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona afectada por el aviso naranja por tormentas es la provincia de Misiones , en donde se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Esta área será afectada por tormentas fuertes o severas que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. A su vez, se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros.

Por otra parte, la alerta amarilla por tormentas rige en los sectores restantes de esa provincia y en Córdoba , Formosa , La Rioja y San Luis . En estos casos, se anticipan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” y los valores de precipitación acumulada rondarán entre 30 y 70 milímetros.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve , ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarse por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, emitió una alerta amarilla por lluvias intensas para Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz , donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que pueden ser superados de manera local, y no se descartan algunas tormentas de forma aislada.

El organismo también emitió el pronóstico para este domingo en el AMBA, en donde las condiciones serán similares al sábado y el cielo se mantendrá despejado durante casi toda la jornada.

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima comenzó en 17°C y la máxima alcanzará los 28 grados un poco más alta que durante los últimos días. El cielo comenzará a estar parcialmente nublado a partir de la tarde y la humedad será del 63%. Para el lunes se espera un pronóstico similar pero con mayor nubosidad.

En la provincia de Buenos Aires , en tanto, la temperatura oscilará entre 14°C y 28 grados de máxima . Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y se prevé un día ventoso, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronóstico para el resto del país marcó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 20°C en Catamarca ; 31°C y 22°C en Chaco ; 21°C y 13°C en Chubut ; 26°C y 15°C en Córdoba ; 31°C y 21°C en Corrientes ; 27°C y 18°C en Entre Ríos ; 31°C y 23°C en Formosa ; 30°C y 20°C en Jujuy ; 25°C y 12°C en La Pampa ; y 30°C y 20°C en La Rioja .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 26°C y 16°C en Mendoza ; 30°C y 22°C en Misiones ; 23°C y 11°C en Neuquén ; 24°C y 11°C en Río Negro ; 30°C y 20°C en Salta ; 29°C y 19°C en San Juan ; 27°C y 16°C en San Luis ; 13°C y 10°C en Santa Cruz ; 28°C y 18°C en Santa Fe ; 26°C y 18°C en Santiago del Estero ; 12°C y 7°C en Tierra del Fuego ; y 24°C y 19°C en Tucumán .

Fuente: La Nación