La historiadora Marcela Ternavasio viene de publicar el libro Juan Manuel de Rosas, retrato de un líder polarizador en los orígenes de la república (siglo veintiuno) en el que analiza cómo un outsider de la política logró adueñarse de la suma del poder público y dominar desde la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina entre 1829 y 1852.

Tras la caída del poder central presidido por Bernardino Rivadavia en 1827 y el fusilamiento de Manuel Dorrego, líder del partido federal, en 1829, surge la figura de Rosas, que por ese entonces era un poderoso hacendado.

Ternavesio traza un paralelismo entre este sorpresivo ascenso y las herramientas con que Rosas manejó el poder absoluto con las técnicas de propaganda utilizadas hoy por los líderes de derecha en tiempos de las posverdad.

La primera pregunta es ¿qué te sorprendió, qué encontraste de nuevo al investigar para este libro? Porque vos tenés otro libro sobre Rosas y habrás leído un montón sobre él.

Comencé a preguntarme cómo va construyendo su liderazgo político paso a paso Rosas, teniendo más clara una de las dimensiones que también trabajo en el libro, que es cómo va configurando una arquitectura republicana, muy sui generis en todo caso. Pero lo que sí me sorprendió a medida que avanzaba con las preguntas específicas acerca de ese liderazgo es, retomando la frase que utiliza Pablo Gerchunoff en su libro La imposible república verdadera cuando trabaja el liderazgo de Hipólito Yrigoyen y dice «Liderar es sorprender». En este caso una doble sorpresa. La sorpresa que produce entre sus contemporáneos la emergencia de este liderazgo tan particular, la potencia de este liderazgo personalista.

La otra sorpresa es que alguien que no contaba con las credenciales de la carrera política, que aprende a hacer política a medida que ensaya en la gestión, es el gran olfato político que va a tener o adquirir Rosas precisamente en su trayectoria.

Sobre todo porque no había participado de las guerras de emancipación, que era el cursus honorum de todos los políticos de esa época...

La había esquivado, diría, casi deliberadamente. Durante esas dos décadas, siendo joven, cuando gran parte de su generación se embarcó, ya sea como militar o miliciano, en la carrera de la Revolución y contaban con las credenciales de ser líderes independentistas. No es el caso de Rosas, que va a utilizar esas dos décadas para hacer una carrera de empresario rural, donde le va bastante bien. Y tampoco contaba con una formación como letrado, como Belgrano o Moreno. Por lo cual es aún más sorprendente ese olfato político.

Vos mencionás puentes que conectan con la actualidad a los outsiders de la política, donde parece que te referís sin nombrarlos a líderes de hoy como Milei, Trump o De la Espriella: la polarización política; la voluntad decisionista y la democracia plebiscitaria. ¿Qué tan difícil es construir estos puentes cuando pasaron 200 años? Pasamos desde una época en que no había ni radio a esta era de la hipercomunicación.

Sí, ahí lo que yo planteo es, sin intentar trazar un puente que suponga el viejo lema de que la historia se repite, sino más bien el puente de un repertorio. Y lo que me interesó fue, en todo caso, en la conversación pública, para exhibir que los dilemas que plantea en aquel momento la cuestión republicana, y que hoy podríamos decir la cuestión democrática, cómo se puede erosionar dentro del mismo marco republicano o democrático los umbrales bajo los cuales se combinan básicamente los dos grandes dispositivos, primero de las repúblicas decimonónicas y luego de nuestras democracias del siglo XX y las actuales, y es el dispositivo de la representación política con el dispositivo destinado a limitar el poder, la división de poderes.

Me interesó mostrar que esos dilemas ya están planteados en los orígenes de la invención de un régimen representativo y de la invención del principio de división de poderes. Entonces, en el marco de esa tensión, hasta qué punto el uso instrumental de la polarización como gran recurso político va tensionando la noción misma del gobierno limitado.

La idea actual o de los teóricos políticos actuales de que las democracias se socavan internamente dentro de la propia lógica de líderes elegidos legítimamente por el sufragio popular, pueden derivar en liderazgos de estas características que por lo general, como indican las teorías agonistas, son liderazgos personalistas que vienen a representar la noción de unanimidad del pueblo y que el vehículo que les permite constituirse en la encarnación de su unanimidad es precisamente el voto. Y concebir al voto de manera plebiscitaria, es decir, hasta qué punto el voto es pensado meramente desde la lógica de la autorización, eliminando el momento de la deliberación que estarían planteando las teorías liberales.

Ahora vos, evidentemente, le otorgás mucha importancia a las instituciones y a las formas, porque en el fondo, Milei no tendría nada que ver con Rosas en cuanto a sus ideas económicas y políticas.

A ver... Rosas era un liberal en economía porque defendía efectivamente los intereses de Buenos Aires y el libre comercio es una bandera que él va a utilizar aún en desmedro de lo que él supuestamente defendía, que era la Federación, en desmedro de las provincias que no gozaban de los recursos fiscales que obtenía Buenos Aires. Estarían las antípodas, en todo caso, en la forma en que se presenta este nuevo liberalismo en su variante libertaria. Ahora, lo que yo, en todo caso marco, en términos de repertorio, es el uso de ciertos mecanismos que ya no tienen que ver con el anclaje ideológico, doctrinario de un gobierno, sino con los mecanismos de esa fábrica de poder.

Entonces, lo que en todo caso la versión libertaria del liberalismo viene a mostrar es casi, te diría, la inversión de lo que fue el liberalismo clásico decimonónico, para decirlo rápidamente. El liberalismo del siglo XIX tenía una profunda desconfianza hacia la soberanía popular y por lo tanto hacia el voto irrestricto, de manera que un modo de controlar esa soberanía popular era restringiendo el voto a través del voto calificado. Pero al mismo tiempo ese liberalismo está muy atento a cómo limitar el poder y las distintas variantes del principio de división de poderes eran no sólo para limitar el poder de la soberanía popular, sino básicamente también la amenaza del gobierno despótico de los poderes ejecutivos, ya sea en su marco de monarquía constitucional o republicana, pero sobre todo republicana, porque no nos olvidemos que el experimento republicano a escala americana tiene la invención de esta criatura que es el poder ejecutivo electivo.

Entonces, invierte en qué sentido el libertarismo: en que capitaliza legítimamente la concepción mayoritaria del voto en términos plebiscitarios, en términos de autorización al gobernante y busca a través de diversos mecanismos no verse limitado por el principio de división de poderes. Pero siempre dentro del marco, extremando el umbral de la república y de la democracia, dentro mismo de los dispositivos vigentes.

Ahora, Rosas era liberal por el tema de la exportaciones de carne y cueros, pero él estaba enfrentado con Sarmiento y otros liberales, que cuando ocurre la batalla de Vuelta de Obligado contra las fuerzas anglo-francesas estaban a favor de la libre navegación de los ríos y Rosas no.

Bueno, ahí hay un punto interesante. En el momento en que se da la batalla de Obligado, en 1845, el bloqueo anglo-francés es de baja intensidad. Ahí lo que las potencias están reclamando, Francia e Inglaterra, es la libre navegación de los ríos. Es un punto interesante porque es un debate que ya se había dado en el Congreso de Viena en 1815. Entonces, ¿cuál es el argumento del rosismo para sostener que las potencias están haciendo un bloqueo ilegítimo, exigiendo algo que es competencia soberana de un Estado?

Florencio Varela, el unitario, exiliado, publicista, que escribe desde Montevideo, trata mucho este tema y va a decir, en efecto, que el rosismo tiene razón, que la libre navegación de los ríos es un atributo soberano, pero el problema aquí es que no tenemos una nación constituida. El punto es que Buenos Aires se está arrogando como Estado independiente en el marco de la confederación dominar la libre navegación de los ríos que es compartida con otros Estados independientes.

Entonces, el debate es interesante porque mientras los exiliados buscan el apoyo de las potencias para un cambio de régimen y derrocar a Rosas, las potencias no están presentándose para un cambio de régimen, sino por una razón de comercio. Y el tema de la libre navegación europea muestra la paradoja en la que se encuentra esa confederación no constituida, porque Rosas no ha querido constituirla, y puede levantar la bandera del libre comercio internacional controlando desde el puerto de Buenos Aires la navegación de los ríos interiores.

¿Por qué Rosas no quiso cuando tuvo el poder llamar a una convención constituyente y organizar el país?

Para mí la respuesta tiene dos dimensiones. La primera tiene que ver con que Rosas no tiene un proyecto de futuro articulado en el sentido de cómo pensar el país, cómo pensar esa comunidad política y, por lo tanto, qué formato institucional darle en una permanencia hacia ese futuro. Lo que en todo caso hace es congelar la gran cuestión constitucional, a la cual están abocados todos los países hispanoamericanos que se han creado como repúblicas soberanas, y la congela, en primer lugar, porque no hay interés en constitucionalizar el país ni constitucionalizar la provincia. Porque en principio, desde el punto de vista del ejercicio del poder, cualquier constitución te va a restringir. Limita al poder ejecutivo. Ni hablar en el caso de la provincia de Buenos Aires, que era prácticamente la única que no se había dictado una constitución, y eso le deja las manos libres a Rosas para usar, con interpretaciones a la carta, las leyes fundamentales que había creado el Estado de Buenos Aires durante la etapa Rivadavia.

Y al mismo tiempo, constituir el país suponía no solo limitar al futuro poder ejecutivo que podría estar en manos de un presidente, sino limitar también el libre acceso que tenía Buenos Aires a poder capitalizar solo para sí, sin distribuir los beneficios de ese puerto y de la aduana. Esto le permite precisamente desplazar hacia un futuro incierto la posibilidad de redistribuir recursos, de redistribuir el poder territorial y de redistribuir las atribuciones de quien está concentrando en sus manos tanto las relaciones exteriores de la Confederación como la suma del poder público en Buenos Aires.

Porque Urquiza vence en Caseros, llama a la convención constituyente y se dicta una Constitución al año siguiente. O sea que tuvo la decisión política de hacerlo y se hizo.

Ahí hay dos cosas. Una gran voluntad política por parte de Justo José Urquiza, que viene del Litoral, de una provincia, Entre Ríos, que tiene un gran ascenso económico en los años 40, y que está completamente atada al monopolio que ejerce la provincia de Buenos Aires con su impedimento de la libre navegación de los ríos y la no redistribución de los recursos.

Al mismo tiempo, la prolongación por más de dos décadas de un poder de estas características como fue el régimen rosista, había dejado ya sobre la mesa y pensándolo en el horizonte hispanoamericano, la anomalía que significaba sostener un poder no constituido. Por lo tanto, en efecto, en el 53 rápidamente se crea un consenso en torno a la constitución, pero no nos olvidemos que es un consenso que va a costar una década más. Para que efectivamente esa república cuaje en una república unificada porque ahí ya no está el rosismo, pero está Buenos Aires y los viejos rosistas y los emigrados que vuelven y tanto las viejas dirigencias como las nuevas no están tan dispuestas a constituir un país que va a ser federal porque el federalismo se ha impuesto en los hechos que esté no solo dominado ahora por un viejo federal de la provincia de Entre Ríos, sino básicamente al hacerle perder los privilegios a Buenos Aires, designando la capital de esa república, lo cual suponía nacionalizar los recursos

Más que nada siempre está la discusión de no entregar los recursos del puerto. Recién se se logra capitalizar Buenos Aires en 1880 a través de una guerra, donde va a ser el Interior que tiene que avanzar sobre Buenos Aires y finalmente federalizar la capital y convertir al resto en una provincia independiente, es decir, decapitar a esa provincia de su ciudad portuaria.

Volviendo al comienzo, ¿cómo se convierte Rosas de hacendado en líder político? ¿Qué clic hace para decidir tomar él el poder cuando estaba tan cómodo manejando su hacienda?

Ahí hay varias explicaciones posibles. Una tiene que ver con las contingencias. A saber, Rosas va a ser nombrado casi al final, al filo del fracaso del último Congreso Constituyente en 1827 como comandante de las milicias de campaña de Buenos Aires. Él acepta este cargo y lo acepta en el momento en que la provincia vuelve a constituirse en cuerpo territorial, independiente, y va a ser elegido por primera vez un gobierno de signo federal frente al dominio anterior de los unitarios y va a estar Manuel Dorrego a cargo.

Las tensiones entre Dorrego y Rosas como comandante de campaña de su propia provincia es lo que va a ir marcando la relación entre ambos. Pero va a ser básicamente el fusilamiento de Dorrego el que deje vacante el liderazgo del Partido Federal. Y es una vacancia en la que van a ganar terreno los advenedizos al federalismo, los que han adoptado la causa más por oportunismo que por convicción, que son estos sectores económicamente dominantes, los Rosas, los Anchorena, etc.

En ese contexto, durante ese año Rosas va a ser colocado como árbitro en gran parte por el cargo que ocupa de comandante de campaña en la lucha contra Lavalle, que había hecho un golpe a Dorrego en diciembre del 28. Y por lo tanto lo colocan en un espacio de protagonismo que él no había tenido en el plano de la política. Y ahí es cuando efectivamente toma la decisión de aceptar el cargo de gobernador, para el cual sonaba como seguro candidato.

Pero ahí se ven momentos de duda por parte de Rosas.

Yo creo también que en esa duda hay condiciones que él pone para asumir, lo que finalmente es la delegación de las facultades extraordinarias. Y Rosas está dispuesto a pegar ese salto siempre y cuando tenga atribuciones que la Legislatura le dé, como su nombre le indica, extraordinarias. Y ahí comienza este largo proceso de aprendizaje de la política.

Él era jefe de las milicias, tenía un acceso rústico a las armas, ¿no?

Cuidado, ser jefe de milicias no implica ser un militar de carrera pero sí le da un contacto con los sectores populares con los que conforman las milicias, más toda la expertise que él tenía en el mundo rural por vivir allí desde muy jovencito.

No deja de llamar atención la importancia del fusilamiento de Dorrego como piedra de toque de la división entre argentinos. El ascenso de Rosas parece como un momento cúlmine de la historia argentina.

Sí, ahí hay una contingencia no prevista, es el primer magnicidio desde la Revolución que ocurre en el Río de la Plata, esto sorprende a propios y extraños y genera una revuelta rural que ha sido muy estudiada. Y en efecto en ese contexto Rosas aparece como el líder posible para ocupar ese lugar vacante. Lo que más sorprende, vuelvo a tu pregunta inicial, no es el vertiginoso ascenso de lo que yo, utilizando una categoría del presente, llamo un outsider, que en efecto no ha hecho la carrera de la revolución. Lo que sorprende es que siendo un outsider haya logrado permanecer en el poder y construir una máquina de poder tan potente durante más de dos décadas.

Cómo va tejiendo poco a poco y cómo va adaptándose a las nuevas contingencias, cómo va ampliando su radar y cómo va aprendiendo a a construir poder territorial dentro de su base de poder en Buenos Aires en el marco interprovincial y luego ya cuando va a enfrentar el mundo externo en la primera guerra internacional que va a vivir el rosismo, que va a ser la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana, y ya después con los bloqueos. Entonces, en ese transcurrir, lo que uno va viendo es que el rosismo se construye gradualmente y que no es siempre igual a sí mismo. Y que en esa gradualidad se van eslabonando los componentes que van a dar lugar a lo que a lo que yo llamo la arquitectura clásica del momento plebiscitario de la suma del poder público.

Y siempre vos marcás que él juega con el tema de la renuncia, aunque a veces decís que no jugaba, sino que quizá realmente no sabía si volver a la ruralidad.

El ritual de la renuncia. Sin duda, hay momentos donde claramente es un ritual en el sentido de un instrumento político que redobla la apuesta para lograr la operación clamor. Ahora, también está mostrando momentos de duda. Para el investigador es difícil, en personajes de estas características, con esta personalidad política, descubrir cuándo aparecen los momentos de duda, porque son personajes que intentan permanentemente mostrar la imagen de estar bajo el control de la situación, de no mostrar sus incertidumbres y sus momentos de duda.

Entonces uno tiene que penetrar en esos momentos de duda a partir de los indicios que nos va dando su propia voz, sus cartas. O los testimonios de otros como lo que yo llamo el ataque de pánico que sufre cuando se hace cargo por primera vez y tiene que asumir el cargo. Hay momentos de dudas que van jalonando toda su carrera y que creo el gran momento de duda de él va a ser en el año 50, cuando en el marco del ritual de la renuncia el país está pacificado y dice estoy cansado y nadie le cree, o en todo caso nadie puede concebir a esa altura una situación política sin el nombre propio de Rosas. En gran parte queda de rehén de la propia construcción simbólica que ha ido configurando a lo largo de tantos años .

Luego de otro magnicidio, que es el de Quiroga, le dan la suma del poder público.

Ahí lo interesante es que la moneda está en el aire. En el año 34 le ofrecen una y otra vez la gobernación, goza de un gran prestigio después de la Campaña del Desierto, ha sido condecorado con el título de Héroe del Desierto, que se suma al título del Restaurador de las Leyes.

En ese contexto, donde él rechaza cuatro veces con largas cartas de renuncia, esperando la operación clamor, que es esperar que le den las facultades extraordinarias y no se las dan, ocurre el asesinato de Quiroga. Lo que esa contingencia no tiene que hacernos naturalizar es lo que Rosas inmediatamente exige, que es la implementación de un plebiscito para que el pueblo de manera directa emita su voto, por sí o por no, en la delegación que ha hecho la sala, finalmente, de la suma del poder público, que era lo que aspiraba Rosas.

Ahí hay un momento de inflexión que a mí me parece muy importante trazar, sobre todo porque no era usual en la época convocar un plebiscito, y menos con las características y la parafernalia propagandística que adquirió este plebiscito. Entonces, a partir de allí, el voto va a convertirse en una suerte de autorización directa hacia el gobernante, y no solo a la reelección una y otra vez del gobernador a cargo de las relaciones exteriores, sino básicamente de ratificación de la suma del poder público puenteando al poder legislativo, puenteando la deliberación del poder.

Y esto fundado en una gran propaganda política que, volviendo al repertorio, donde utiliza la polarización como un gran instrumento de construcción de poderes. Y esto es la divisa punzó, los retratos de él por todas partes. Todo esto en el marco de la censura de la prensa, una prensa adicta, pero sobre todo esa propaganda que va a suplir la invisibilidad de Rosas.

Rosas no es un líder del discurso público, Rosas no es un líder como era Dorrego, que caminaba a la calle, sino que es un líder que va a suplir su invisibilidad con la omnipresencia de su nombre propio y de su retrato a partir de una novedosísima propaganda política

En el marco de la era pos-revolucionaria, ningún líder había hecho un uso de su imagen y de su nombre propio de la manera en que lo hace Rosas. Entre otras cosas, porque lo que la revolución trae consigo una fuerte desconfianza hacia esta nueva criatura que yo te mencionaba, que es la invención de un poder ejecutivo que depende de la soberanía popular. Una cosa es el rey y otra cosa es un poder ejecutivo electivo.

Entonces, en el marco de esa desconfianza, no hubo un líder político, no sólo que asumiera los poderes por tiempos tan prolongados como lo asume Rosas, sino que hiciera un uso de la propaganda política como la va a hacer él. Rosas construye su liderazgo a partir de la eficacia de la polarización.

Una cosa que sorprende es que ya desde antes de Rosas había elecciones todos los años para renovar la Legislatura.

Exacto, son elecciones anuales en las que se renueva la mitad de la Legislatura, que no es solo un poder legislativo que controla el poder ejecutivo, sino que es una asamblea electoral de segundo grado, designa al gobernador. Entonces, esta va a ser para él la llave que quiere domesticar, domesticar a las dirigencias. Es domesticar las listas de candidatos hasta que logre establecer la lista única después de 1835 y convertir a ese poder legislativo en un órgano ratificador de las decisiones.

Vos mencionás que hubo una época del terror rosista, lo que remite a la Revolución Francesa. ¿Qué tan asfixiante era el clima político con la Mazorca y la Sociedad Popular Restauradora?

La novela Amalia de José Marmol lo describe muy bien en términos literarios. El miedo, cómo dominar a través del miedo, de un terror como el de la Mazorca, que cambia la naturaleza de la violencia política, porque ahora ya no son los fusilamientos que Rosas, con las facultades extraordinarias o la suma del poder público, decreta y lleva a cabo, que fueron muchísimos, sino que es la violencia anónima, la matanza anónima.

Esto, obviamente, despierta los picos del terror en 1840 y 1842. Y por otro lado, Rosas se desresponsabiliza del ejercicio del terror. Gabriel Di Meglio ha trabajado en un libro magnífico la composición de la Mazorca. Como suele ocurrir con fuerzas parapoliciales, como es el caso de la Mazorca, no quedan documentos escritos en torno a las relaciones con el gobierno.

Lo que Rosas ahí hace es derivar en la furia popular y en la ira popular, a primera vista incontrolable, el ejercicio de esta violencia política, Entonces se culpabiliza al opositor enemigo exiliado, que es cómplice de las fuerzas extranjeras que bloquean y quieren cambiar el régimen, entonces bajo el discurso americanista y conspirativo de las fuerzas opositoras dice que ellas son las culpables de la furia popular y él no la puede controlar.

Sin embargo, en el año 42 emite los decretos que yo menciono en el libro para terminar con la violencia mazorquera. Por supuesto que la distancia con el terror jacobino y el rosismo en términos cuantitativos es enorme.

Los opositores habían sido excluidos, habían sido enviados a las famosas provincias flotantes del exilio, básicamente Montevideo, que era la más cercana. Donde allí se entrelazan las disputas facciosas y partidarias de Uruguay, blancos y colorados, en alianzas cruzadas con los federales unitarios y federales no rosistas, que también han tenido que transitar el camino del exilio. Y bueno, los otros focos son, como sabemos, Chile, Bolivia y Brasil y en muy pocos casos, o en menos casos, Europa.

La derrota de Caseros llama nuevamente la atención sobre la falta de experiencia militar de Rosas.

En la guerra contra Bolivia, él se desentiende, delega todo en Heredia y delegó siempre el manejo del campo de batalla en sus generales mejor entrenados e incluso en el general Oribe, procedente de Uruguay.

El problema en Caseros va a ser, por un lado, hasta qué punto él no puede concebir o percibir que será dentro del mismo riñón del federalismo donde salga la traición. Que el Judas sea Urquiza. Por otro lado, el quedar solo en un momento tan crucial. Y solo en el sentido de que lo abandonan los principales generales de sus ejércitos. Es decir, Pacheco, Oribe, que en Uruguay va a rendirse sin combatir. Y el propio Urquiza, que era el que estaba a cargo del ejército en toda la frontera. Un ejército que había sido dotado de grandes recursos en los últimos años por el propio régimen rosista para defender a la Confederación en nombre de Rosas.

Entonces, en ese contexto, ¿qué alternativa tenía Rosas? Por un lado, negociar con Urquiza. Esa alternativa, como digo en el libro, era inimaginable en el perfil político que va construyendo en su trayectoria. Si hay algo que en ese liderazgo político no cabía, era la negociación con el enemigo interno. Se podía negociar con las potencias en el plano diplomático, pero era inconcebible la idea misma de negociación en el plano de la política interna. Y por otro lado, bueno, podría haber adelantado su exilio. Él de hecho sabe que su destino va a ser el exilio y una semana antes de Caseros se cuida muy bien de guardar en los 19 cajones todo su archivo, de trasladarlo desde su residencia de Palermo a la casa de la ciudad y de pasarlo a buscar inmediatamente después de la batalla de Caseros.

Mi hipótesis es que no está dispuesto a pagar el costo de la vergüenza póstuma de haber abandonado el barco en sus peores momentos, pero como indico también allí, como indica Alejandro Rabinovich y quienes han trabajado específicamente en ese momento de Caseros, esas cuatro horas en los que no se sabe si fue un combate o no, no se sabe bien qué estuvo haciendo Rosas, pero en todo caso... Lo que sí queda claro es que Rosas va a escapar del campo de batalla cuando dicen ya todo está perdido. Como que uno imagina a Rosas observando desde una suerte de atalaya cómo se desarrolla externamente una batalla que ya de entrada está perdida.

Está perdida porque habían conseguido armar un ejército importante, ¿no?

El ejército más poderoso, es decir, más de 25.000 hombres, sin embargo es un ejército desarticulado. Lo que se produce allí es lo que en historia militar se llama el fenómeno de la dispersión de las tropas. Entonces, muy rápidamente, en el marco de esa dispersión, el Ejército Grande avanza sin pausa y culmina en la rápida victoria del ejército urquicista.

¿Cómo observás el reconocimiento que hace San Martín al legarle su sable a Rosas tras las batalla de Vuelta de Obligado?

En esos años el propio San Martín está reelaborando de antemano lo que va a ser su memoria póstuma. Ahí también intervienen el propio Sarmiento, Alberdi. Pero lo que no debe sorprender es que San Martín apoya lo que consideró siempre un hombre de orden, una idea de orden. Y Rosas venía a encarnar eso para los territorios liberados por el propio San Martín. Lo que San Martín aspiraba a que efectivamente, no sea un orden federal sino centralista, sea alguien que concentre el poder para poder resolver lo que él consideraba las anarquías que han dejado las guerras de independencia. Lo que ocurre después es que con las memorias póstumas, San Martín quedará consagrado en el panteón de héroes junto con Belgrano, los dos héroes intocables, y Rosas estará, digamos, en la disputa permanente.

Rosas queda fuera del panteón de héroes. Menem lo trata de reivindicar, trayendo los restos, y lo pone en un billete.

Está fuera. Rosas queda fuera del panteón de la genealogía liberal, que comienza a construirse apenas se da su caída, y allí va a comenzar la operación memorial en torno al propio Belgrano. Mitre va a ser el gran constructor de ese primer panteón, primero vendrá la historia de Belgrano, y luego la de San Martín en el ámbito continental. En ese contexto, la contrahistoria del revisionismo en los años 20 y 30 del siglo pasado trata de consagrar otro panteón que no pone en cuestión a Belgrano y San Martín, pero lo coloca a Rosas como el líder nacional y popular, el que luchó contra el imperialismo, etcétera, etcétera.

Esas controversias memoriales, como sabemos, como digo en el epílogo del libro, y lo han estudiado tanto nuestros colegas, es una disputa memorial. La idea de la repatriación de sus restos recién va a poder resolverse en un momento de explosión memorial, que es después de los juicios a la Junta, el regreso de la democracia, que va a estar asociado en el caso de Menem a los indultos. Por lo tanto, como digo allí en el epílogo, la repatriación de los restos de Rosas intenta instituirse en una narrativa del olvido selectivo y de pacificación entre estos distintos panteones, es una especie de indulto póstumo.

Una idea de reconciliación nacional. Es lo que intentó Menem.

Exactamente. Que como sabemos no cumplió con su objetivo. No salió. La persistencia de Rosas en las disputas de los usos políticos del pasado es funcional. Toda vez que reaparece el repertorio polarizador, y ya no importa de qué signo ideológico, siempre reaparece, reivindicado o denostado, pero reaparece.

Fuente: La Nación