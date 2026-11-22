Con la temporada de verano 2027 cada vez más cerca, Punta del Est e vuelve a consolidarse como uno de los destinos más elegidos por los argentinos ABC1 , en un mercado de alquileres que muestra una fuerte demanda, reservas anticipadas y precios que alcanzan cifras récord en las zonas más exclusivas . Este año, las consultas comenzaron a intensificarse desde junio y, según operadores inmobiliarios, buena parte de las propiedades premium ya está reservada para Año Nuevo y la primera quincena de enero.

¿Cuánto cuesta alquilar en Punta del Este este verano? Los valores varían considerablemente según la ubicación, el tipo de propiedad y las fechas elegidas. Para la primera quincena de enero, un departamento de un dormitorio en Punta del Este promedia los US$3700 , mientras que uno de dos dormitorios ronda los US$7800. En zonas como La Barra, Manantiales y José Ignacio, los precios pueden superar los US$20.000 por quincena. En este escenario, conocer las diferencias entre los playas y elegir cuándo viajar se vuelve clave para quienes buscan asegurarse un lugar en la costa uruguaya.

La fecha es un factor crucial que define tanto la disponibilidad como el precio de las propiedades. “ La semana de Año Nuevo es el pico absoluto: es lo primero que se reserva y lo que más caro se paga por noche”, describe Pereyra. Es más, según Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades, los precios de fin de año pueden ser un 30% más altos que los del resto de la temporada.

La popularidad de estos días se traslada a las opciones disponibles ya que en Airbnb en la semana del 28 de diciembre al 3 de enero quedan menos de 15% de alojamientos disponibles.

Después, coinciden los profesionales, sigue la primera quincena de enero que es “la más demandada en volumen y la que marca el precio de referencia”.

El valor continúa bajando para la segunda quincena de enero, entre un 25% y un 45% según la zona, explica Santiago Pereyra, dueño de la inmobiliaria homónima, y remarca que en febrero los valores vuelven a descender y aparecen las mejores oportunidades para quienes tienen flexibilidad de fechas.

En números, desde la inmobiliaria Santiago Pereyra Propiedades relevaron en septiembre 3700 avisos de alquiler de temporada y sacaron un promedio de precio por quincena en cada zona.

Aunque estos valores son promedios por zona, hay factores que pueden modificar significativamente el precio. Uno de ellos es la cercanía al mar. “Una unidad frente al mar con vista, puede costar entre un 50% y un 100% más que una a tres o cuatro cuadras ”, remarca Pereyra y distingue entre las diferentes vistas: no es lo mismo primera línea con vista franca que una unidad baja o con vista lateral.

Un detalle no menor, es que aunque la duración de las estadías suele medirse por quincena, esta modalidad está cambiando. “Se acortan”, señala Pereyra. Muchos turistas llegan para las fiestas y se van el 6 o el 10 de enero, las quincenas tradicionales conviven cada vez más con reservas de una semana o diez días . Según explica, esto se debe en muchos casos a que los vacacionistas combinan Punta del Este con otro viaje después, por eso reducen su estadía.

Fuente: La Nación