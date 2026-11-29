A pocos días del inicio del verano, el calor ya se siente en varios sectores de la Argentina. Por eso, algunas provincias se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas , según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

De acuerdo con los especialistas, Buenos Aires -incluido el AMBA-, La Pampa , San Luis y Córdoba registran este domingo valores de temperatura máxima que podrían poner en riesgo la salud de las personas.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se esperan temperaturas máximas o mínimas tan intensas que pueden poner en peligro la salud . Está demostrado científicamente que, al superar ciertos límites térmicos, aumentan tanto las enfermedades como los fallecimientos en la población.

El nivel amarillo puede producir un efecto de leve a moderado en la salud y puede ser peligroso, sobre todo, para grupos de riesgo como niños y niñas y las personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera :

Fuente: TN