El calor ya se hace sentir y, aunque todavía faltan algunas semanas para que empiece el verano, en muchos hogares el aire acondicionado ya empezó a funcionar. Por eso, es un buen momento para revisar el equipo y asegurarse de que esté en condiciones para afrontar los meses más calurosos del año.

Dedicarle un poco de tiempo a su mantenimiento no solo ayuda a evitar imprevistos cuando las temperaturas son más altas, sino que también permite que el equipo funcione mejor y consuma menos energía .

Es por eso, que según los especialistas en climatización , revisar el aire acondicionado antes de que comience el verano tiene varias ventajas : todavía es más fácil conseguir un técnico, los precios suelen ser más accesibles y hay tiempo para solucionar posibles fallas. Además, un buen mantenimiento ayuda a que el equipo funcione de manera más eficiente y dure más años .

Los equipos tipo split, presentes en la mayoría de los hogares y oficinas, tienden a acumular polvo en los filtros y a necesitar control de gas refrigerante luego de meses sin uso. Una revisión preventiva garantiza:

Antes de arrancar, conviene leer las instrucciones porque cada aparato puede tener requerimientos específicos. En líneas generales, los pasos recomendados son :

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recuerda que el uso masivo de aires acondicionados es uno de los factores que más presión ejerce sobre la red eléctrica en los meses de calor. Por eso, recomienda:

En definitiva, la primavera es el mejor momento para ocuparse del aire acondicionado : hacerlo a tiempo asegura un verano fresco, sin contratiempos y con un consumo más racional de energía.

Fuente: La Nación