“Había un olor a gas muy fuerte”: la conmoción de los vecinos por la explosión en pleno centro de Remedios de Escalada

Una tranquila mañana de viernes que terminó en una conmoción. 21 heridos, seis de ellos de gravedad, es el reporte de la explosión de este viernes en una de las cuadras más céntricas de la localidad de Remedios de Escalada, en Lanús .

El siniestro ocurrió a las 9.44 en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea , donde una cuadrilla de Metrogas estaba realizando trabajos de renovación de la red de distribución justo frente a una fiambrería. Una máquina tunelera dañó uno de los caños, lo que derivó en la explosión y el incendio posterior .

Los heridos más complicados fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita. Los demás, al Hospital Local General de Agudos "Dr. Arturo Melo" de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, que se encuentra en la zona. Según pudo saber Clarín , dos de los empleados que estaban realizando los arreglos se encuentran en grave estado: uno con de ellos con el 80% del cuerpo quemado y otro intubado. Del total de heridos, a media tarde siete ya habían recibido el alta.

En el hospital Evita, también atendieron a un vecino de al lado de la fiambrería con cortes en la cabeza por el vidrio de su casa que estalló, y a una jubilada que esperaba el 523, se cayó y se golpeó la cabeza. Ambos están fuera de peligro.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús, informó que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de Lanús, a cargo de la investigación, había ordenado la detención de dos empleados jerárquicos de Metrogas que se encontraban presentes en el lugar luego de la explosión. Sin embargo, fuentes judiciales informaron a Clarín que no hubo detenidos, sino que los empleados fueron trasladados para ser identificados.

El funcionario detalló que los trabajadores de Exgadet, la empresa contratista que estaba haciendo los trabajos con una tuneladora, "rompieron un caño de gas y en lugar de activar los sistemas de emergencias locales, comunicaron a la empresa Metrogas, la cual derivó al lugar una cuadrilla para contener la situación ".

Al llegar el personal de seguridad al lugar se entrevistó con la cuadrilla de Metrogas, que dijo que "tenían la situación controlada". "Eso hizo que cuando se produce la explosión por acumulación de gas, recién ahí se activaron los servicios de emergencia ", dijo.

"¿Hay negligencia entonces en lo que ha pasado? Mire, seguramente hay una violación en los protocolos de emergencia . Cuando hay un escape de gas, lo primero que hay que hacer es activar los servicios de emergencias locales", insistió.

"Desde las 9 de la mañana había un olor a gas muy fuerte . Todo fue de repente, no hubo señal de nada. Por lo menos siete trabajadores salieron. Les buscamos una sillita hasta que llegaron las ambulancias", contó el empleado de una verdulería de la zona. El dueño y los empleados de la fiambrería llegaron a salir a tiempo, justamente por el olor a gas muy intenso.

Un vecino que asistió a uno de los operarios heridos confirmó a Clarín que ya desde una hora antes de la explosión "se sentía un olor a gas insoportable". Y que por eso los empleados que estaban en la fiambrería, la granja y el pet shop se habían ido, una decisión que terminó siendo clave: la fiambrería desapareció por la explosión . Y, contaron los vecinos, una pollería y un local de ropa fueron consumidos por las llamas del incendio posterior.

Gabriela Cataldi trabaja en una panadería. Con sus compañeras de mostrador y el maestro panadero, corrieron agarrados de las manos. No por el estruendo de la explosión sino porque los vecinos gritaban “Salgan, salgan que explota todo” .

“Estábamos muy cerca de la fiambrería, escuchamos la bomba, pero ni pensamos: salimos enseguida cuando nos avisaron de otros locales. Dicen que ya se rompieron los vidrios de la panadería. No sabemos qué hacer, estamos confundidos ”, decía aún asustada.

Entre los vecinos, se repite el relato de que vieron que salía gas desde temprano . Unos dicen desde las 10, otros dicen a las 8 o las 6 de la mañana. No entienden por qué no lo evacuaron antes.

“Desde las 6 de la mañana que se veía en el aire que había gas saliendo. Deberían habernos evacuado desde antes. Fue una bomba y rajamos . Escuchamos tres explosiones más”, dice Maru Dryndak. "El fuego llegaba hasta arriba. Quemó todo. No sé cómo habrá quedado todo y si llegó a tocar nuestra librería, que está pocos metros”, cuenta su sobrina, Mali Ortiz. “No digan que fue un accidente porque si ves gas saliendo así… tenés que ver que algo va a pasar ”, sigue Maru.

Desde Metrogas, negaron que hubiera olor previamente y detallaron que fue una obra civil "sin fluidos" .

Romina Navarro, vive a tres cuadras. “Mi hija va a la Escuela N°16, evacuaron a todos los chicos. Salí corriendo a buscarla. Voy siempre a esa fiambrería y no sé cómo están quienes trabajan ahí. Es muy triste”, contó.

En la zona, además de la Escuela N° 16, hay un colegio privado, el Charles Chaplin, y un geriátrico. Los tres fueron evacuados. "Los nenes salían del jardín llorando, asustados", contó Guadalupe, que vive a dos cuadras de donde fue la explosión.

Respecto del resto de los comercios y viviendas de la cuadra, no fueron evacuados : solo los negocios linderos a la fiambrería y donde estaban realizando la obra. “Sentí la explosión y me fui. Desde las 10 que se veía salir el gas. A mi local no lo agarró el fuego”, aclaró el dueño de una tienda de mascotas a metros de donde estaban realizando la obra.

"Yo estaba en mi casa y de la nada escucho una explosión y la casa se mueve toda, como si hubiera explotado una ventana. Empiezo a escuchar gritos de la gente afuera, me asomo a la calle y veo una llamarada. La gente que estaba comprando venía corriendo, llorando ", relató la joven la escena de conmoción que se repitió en todo el barrio. "A la media hora seguían explotando cosas porque no pudieron cortar el gas", agregó.

Los vecinos que están más cerca del lugar de la explosión se autoevacuaron. Como Cecilia (43), que vive en Del Valle de Iberlucea, justo frente al incendio: "Estaba durmiendo cuando escuché la explosión y me asusté. Salí y vi piedras en el pasillo , estaban por todos lados. Corté el gas y la luz, pero no me iba a ir sin mis animales. Siguieron escuchándose explosiones hasta que llamé a mi mamá. Si no fuera por ella no me sacaban. Salí con mi cobayo, el perro y una tortuga. Es mi casa, solo alcancé a sacar los papeles por las dudas, pero no me quiero ir hasta saber que controlaron el fuego".

Gastón Agrelo trabaja en el Banco Credicoop, a media cuadra del incendio. “Escuchamos la explosión y enseguida nos llegaron los mensajes de conocidos. Salimos antes de que vinieran a evacuarnos. Es muy complejo evacuar en un banco ”, afirma, mientras espera en la vereda sobre Monseñor Di Giorno.

Denise Dos Santos tiene 23 años, vive a cinco cuadras y con su novio vino a socorrer a una amiga que tiene su casa a una cuadra de la explosión. “Ella ya se fue, está bien. Pero a nosotros nos da miedo volver a casa, estar cerca del gas . No nos dieron detalles así que prefiero estar acá viendo cómo sigue el operativo, y asistiendo a alguien si lo necesita”.

Carina Pezzot vive a 20 metros del lugar de la explosión. Se pidió el día de estudio en el trabajo, porque tenía que rendir un final. “Gracias a que no estaba trabajando, mi mamá no se encontró con todo esto sola. No fue solo el estallido, se salió una parte de la ventana”, relata. Bajó y vio “llamas hasta el cielo” .

Una policía le dijo que tenía iban a cortar todos los servicios y que debía irse. Agarro una reposera para su mamá, que tiene menos movilidad, le puso la correa a su perra Lola, y no dudó en evacuar. Pasadas las 15, seguía en la vereda, a una cuadra de su casa, “con fe en que pronto ya termina de salir el gas y volvemos” . No hay más vecinos junto a ellas, sino amigas que vinieron a acercarle un mate y bizcochitos.

La solidaridad también se activó en los clubes de la zona . El Club Social y Deportivo San Martín de Escalada ofrece a los vecinos usar sus sanitarios, cargar o tomar agua, "o simplemente resguardarse", ya que el club está sin luz por los cortes preventivos que se hicieron en la zona afectada. En el club Lafuente, en Melo 3951, abrirán las puertas desde las 17 y allí sí se podrá cargar celulares.

Una vecina de un edificio cercano a las llamas, con permiso de uno de los policías, entró para sacar ropa para su hijo. La mayoría eligió irse a lo de un amigo o un familiar . Los scout San Martín, que ofrecieron su predio, no recibieron autoevacuados, solo a quienes se acercaron unos minutos a cargar su celular. Pasadas las 15.40, la imagen de las llamas detrás y los bomberos caminando tranquilamente hacia el lado opuesto, daba la clave de que la situación estaba controlada, y que la llama se percibía como un “mechero” , más que un incendio.

Redactora de la sección Sociedad

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín