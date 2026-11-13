Los videos y las fotos de la impactante explosión en el centro de Remedios de Escalada

Una violenta explosión sacudió el centro de Remedios de Escalada , en el partido bonaerense de Lanús, cuando un local comercial voló por los aires por una presunta fuga de gas . El estallido provocó importantes destrozos y generó momentos de pánico entre vecinos y comerciantes de la zona.

El hecho ocurrió en una fiambrería ubicada en la esquina de Beltrán e Iberlucea, en pleno centro comercial y a una cuadra de la avenida Yrigoyen. Vecinos de la zona confirmaron a Clarín que se estaban evacuando colegios y geriátricos situados en los alrededores como medida de precaución.

Las imágenes registradas por testigos muestran cómo las llamas se extendieron a los comercios linderos y alcanzaron algunos árboles de la vereda.

A continuación, los videos y las fotos más impactantes de lo ocurrido:

Fuente: Clarín