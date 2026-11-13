Explosión en Remedios de Escalada: qué obra estaba haciendo Metrogas y derivó en un incendio con 20 heridos

Unos minutos antes de las 10 de la mañana, un estruendo brutal rompió la calma de los vecinos de Remedios de Escalada , una localidad en el partido de Lanús, en el sur bonaerense.

En pleno centro comercial, y en una zona densamente poblada, la empresa Metrogas estaba realizando trabajos de renovación de la red de distribución cuando una máquina tunelera dañó uno de los caños. Esta acción, según dijo a Clarín la empresa distribuidora, derivó en la explosión y el incendio posterior .

A las 12.15 personal de la empresa logró "prensar" uno de los extremos del caño de media presión de gas afectado por la explosión . Y continúa trabajando en el otro extremo.

El objetivo de "prensar" ambos extremos es cortar totalmente el flujo de gas : así se apagará esa lengua de fuego que todavía se ve en la esquina de Del Valle Iberlucea y Coronel Beltrán. Al extinguirse el gas, lo mismo debería ocurrir con el fuego.

Por otra parte, Metrogas respondió a Clarín las consultas sobre el olor que las familias vecinas dicen haber sentido horas previas a la explosión; incluso hay personas que dijeron que había olor desde el jueves. La empresa aseguró que se trataba de una obra civil, sin fluidos .

"El olor a gas se pudo empezar a sentir a las 10 , cuando ocurre el evento de la rotura del caño. No desde ayer, porque los trabajos se hacen sin presencia de fluidos, es una obra civil", explicaron.

Los bomberos -intervienen al menos siete cuarteles de la zona- continúan arrojando agua en la fuga y en las construcciones linderas, para contener el fuego en ese lugar y que no se expanda hacia otras parcelas vecinas.

Fabián García, vocero de Defensa Civil, explicó que “no tiene que apagarse el fuego, porque el gas intoxicaría a todos los que estamos alrededor trabajando . Cortamos la provisión de gas y dejamos que se consuma de forma controlada”. El corte preventivo se hizo en un perímetro de 200 metros.

“La cañería de gas es de 2 kilos de presión, cuando una hogareña es de 2 gramos de presión. Es un escape de gas importante”, agregó. La estimación es que el “torniquete” que se hace en la cañería para prensar y controlar el gas llevará entre dos y tres horas.

Tras la explosión, con el paso de los minutos la Policía bonaerense, Bomberos y las autoridades de emergencia del Municipio de Lanús fueron ampliando el perímetro del operativo y desalojando a los vecinos linderos. También se cerraron comercios y dos escuelas de la zona. Defensa Civil trabajó en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión.

Fuentes sanitarias informaron que había 20 personas heridas por la explosión , 6 de ellas con lesiones de gravedad y trasladadas a hospitales de la zona.

El evento ocurrió exactamente a las 9.44 , según datos de la empresa. Según su versión, "la obra de renovación de redes consiste en el cambio de caños y lo lleva a cabo una empresa contratista. Esa empresa es la que rompe el caño. Nuestro personal se traslada al lugar para atender la emergencia de la rotura".

La empresa contratada por Metrogas para hacer estos trabajos es Exgadet SA. Tal como informa en su página web, realiza obras de infraestructura, operación y mantenimiento de redes de gas.

Redactora de la sección Ciudad

Fuente: Clarín