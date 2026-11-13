El papa León XIV dio una misa multitudinaria en Chiclayo: “El amor hacia el prójimo es el corazón del mensaje cristiano”

Durante la visita del papa León XIV a la Argentina, lució una serie de ornamentos litúrgicos diseñados especialmente para sus celebraciones en el país . Entre ellos, hubo una pieza que completó su vestimenta en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires: un broche de orfebrería realizado por Nabil Kassis , un argentino que es diácono de la Iglesia greco-católica ucraniana y se dedica a la joyería.

El encargo llegó a través de Tomás Valentín Gómez , el diseñador argentino que estuvo a cargo de los ornamentos que lució el Pontífice durante su visita. Aunque recibió algunas indicaciones sobre las medidas y la forma exterior de la pieza, Nabil tuvo libertad para crear el diseño . Se inspiró en la Catedral de Buenos Aires y tomó como referencia la gran cruz que preside su altar principal.

Tras encabezar la misa multitudinaria en las pampas de Pimentel, el papa León XIV visita la Capilla San Óscar Romero , un pequeño templo de Chiclayo cuya reconstrucción impulsó durante sus años como obispo de la ciudad peruana.

La capilla lleva el nombre de San Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 mientras celebraba misa, reconocido por su defensa de los derechos humanos y de los sectores más vulnerables. Fue canonizado por la Iglesia católica en 2018.

El Pontífice encabezó una celebración en las pampas de Pimentel y cerró la ceremonia con una oración frente a una imagen de la Virgen.

Durante la multitudinaria misa que encabeza este viernes en Chiclayo, Perú, el papa León XIV se refirió a su estado de salud y agradeció el acompañamiento de los fieles durante su recuperación.

“Gracias por su cariño, su apoyo y sus oraciones, en particular por mi salud , en estos momentos de prueba que, con ayuda de Dios, estoy superando”, expresó el Pontífice ante miles de personas que participan de la celebración.

Comenzó la misa multitudinaria en Chiclayo. Se estima que un millón de fieles participan de la ceremonia religiosa. "Queridos hermanos y hermanas, qué alegría volver a Chiclayo", comenzó el papa, que fue obispo de la ciudad durante cerca de ocho años, en medio de los aplausos de los fieles.

"Es una bendición para mi estar de nuevo entre ustedes. Gracias por su apoyo y sus oraciones para mis alud, en estos momentos de prueba, que con la ayuda de Dios estoy superando ", dijo León XIV, al referirse al cáncer de pulmón por el que fue operado recientemente.

"La proclamación de la fe va unida a la caridad y a la ayuda a los más necesitados. Para un bautizado, el amor hace al prójimo, que es el corazón del mensaje cristiano", sostuvo el Sumo Pontífice.

El papa León XIV llegó a a las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, donde miles de fieles le muestran todo su cariño. Se estima que más de un millón de personas asistirán a la misa.

El papa León XIV aterrizó en Chiclayo, la ciudad de la que fue obispo, para dar una misa masiva.

"Estoy totalmente emocionada", dijo a TN una vecina. "Él era muy sonriente, muy natural", dijo sobre el exobispo de la ciudad.

Una mujer mayor contó a TN que viajó 14 horas en micro para ver al Papa: "Es una gran emoción, una gran alegría. "Vuelve nuestro Papa, es su tierra", sostuvo otra. "Estamos orgullosos de que sea peruano y que de la cara por nosotros", afirmó.

El papa León XIV llegó al Grupo Aéreo n.º 8 para subirse al avión que lo trasladará a Chiclayo en los próximos minutos. Su arribo está programado para las 11:10.

El papa León XIV regresa este viernes a Chiclayo, la ciudad del norte de Perú de la que fue obispo por cerca de ocho años, donde lo esperan con fervor habitantes y viejos amigos en la etapa más emotiva de su intensa gira suramericana. "Bienvenido a casa", dicen los afiches que abundan en los negocios. En el centro histórico de esta ciudad costera de 600.000 habitantes, su imagen es omnipresente. En el primer discurso tras su elección como líder de la Iglesia católica y de sus 1.400 millones de fieles, León XIV saludó a su "querida diócesis de Chiclayo". En la plaza principal, cerca de la catedral, unas letras doradas presentan a Chiclayo como la "ciudad del papa León XIV". En Chiclayo, "Monseñor Robert", como los fieles siguen llamándolo, dejó el recuerdo de ser un obispo cercano a la gente.

Los habitantes de Chiclayo esperan con mucha expectativa la llegada del papa León XIV , que este sábado visitará la ciudad peruana donde vivió durante casi ocho años y se desempeñó como obispo.

En diálogo con TN , una mujer contó que conoció a León XIV cuando todavía era el padre Robert y recordó que lo vio llegar a una capilla de su barrio en 2015. También relató que su hijo había anticipado que algún día sería Papa. “Cuando lo vimos en la televisión, él me dijo: ‘Mamá, ¿qué te dije? Él es el padre’” , contó.

Otros vecinos resumieron el sentimiento que atraviesa a la ciudad: “Vuelve a casa nuestro amigo, nuestro hermano de acá” , dijo una de las personas entrevistadas. “Chiclayo es su casa y lo recibimos con mucho amor”, expresó otra.

Después de participar de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima , el papa León XIV cierra este jueves su agenda con una cena junto a los obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica .

León XIV saludó y bendijo a los fieles en su camino a la salida de la vigilia.

Tras terminar sus palabras, el Sumo Pontífice invitó a la multitud a repetir una oración de entrega: "Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Ven, Señor Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi familia, ven a mi comunidad, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor".

El Sumo Pontífice remarcó: "De nuestra amistad con Cristo, nace también una amistad más verdadera con los demás. Quien busca sinceramente su bien, sabe perdonar y permanece fiel especialmente en las dificultades".

La multitud aplaudió y gritó vítores para el Papa, quien sonrió, visiblemente emocionado por el recibimiento.

El papa León XIV se reunió con "seis personas que sufrieron abuso por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país, algunas de las cuales fueron miembros del grupo vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana", según informó el Vaticano en un comunicado. El encuentro duró más de una hora.

Poco después de las 16:30 horas (hora local), luego de un breve saludo en la capilla de la Nunciatura, el Sumo Pontífice se reunió con cada una de las víctimas de manera individual, escuchando sus relatos de sufrimiento y su dolor. Juntos reflexionaron sobre cómo promover un cambio de mentalidad: escuchando a las víctimas, buscando la verdad, recorriendo caminos hacia la sanación y comprometiéndose a crear entornos seguros.

Al concluir, el Papa les agradeció su valioso testimonio, expresándoles su cercanía, así como a todas las demás víctimas de abusos con las que no pudo reunirse. Antes de marcharse, el Papa impartió su bendición a los presentes.

El Papa saludó a los fieles tras salir rumbo al Estadio Nacional para encontrarse con los jóvenes en la vigilia de oración.

Robert Prevost fue obispo durante casi ocho años en Chiclayo, la localidad que ahora espera su regreso como Papa. "Esta es su casa", aseguró uno de los fieles en diálogo con TN en medio de la peregrinación a las Pampas de Pimentel, donde el Sumo Pontífice celebrará una misa este viernes a las 10:30 (hora local).

Entre los autos de la caravana, la periodista Julieta Vismara entrevistó al sacerdote Jasson Sempertegui, quien fue secretario presidencial de Robert Prevost durante los primeros cuatro años de su obispado en Chiclayo, desde 2016 hasta 2019.

El sacerdote aseguró mantener el contacto con León XIV "hasta ahora". "Le escribí hace dos días", detalló. Sobre la visita a la Argentina, Sempertegui pudo confirmar que el Sumo Pontífice "está muy contento, se ha quedado impresionado, de verdad impresionado, y agradecido también por todo lo que ha vivido".

Los fieles se reunieron en la Nunciatura Apostólica para esperar la salida del Papa, cuando faltan horas para el encuentro con los jóvenes en el Estado Nacional en Lima.

La periodista Cari Saldaña destacó la emoción de los peruanos que reciben al Sumo Pontífice, quien tiene la ciudadanía peruana desde 2015 y pasó casi 20 años en el país. Además de las pancartas y banderas, se vende entre los fieles "el DNI de Robert Prevost" como un souvenir que recuerda su visita.

Los familiares de las víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales en Perú entre finales de 2022 e inicios de 2023 reclamaron este jueves tener una audiencia con el papa León XIV.

Mediante una carta pública, la asociación de víctimas de estas protestas, que dejaron al menos 50 personas fallecidas , presuntamente por disparos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, demandaron el encuentro durante el paso del Sumo Pontífice por Cusco.

La mayoría de las víctimas mortales de esta ola de protestas, iniciada a raíz del fallido autogolpe de Estado del izquierdista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y su posterior encarcelamiento, se produjeron en ciudades andinas del sur del país cercanas a Cusco, como Huamanga, Andahuaylas y Juliaca. Hasta el momento, la Fiscalía no ha formalizado acusación en ninguno de los episodios, e incluso el Fiscal general, Tomás Gálvez, suprimió el equipo especial creado para investigar la actuación de las fuerzas del orden para reprimir estas protestas.

“Santo Padre, nuestras heridas siguen abiertas no solamente por la ausencia de nuestros seres queridos, sino también por la angustia de sentir que nuestras voces no han sido suficientemente escuchadas y que la justicia que tanto esperamos continúa pendiente”, señaló el colectivo en una carta.

“No buscamos venganza ni confrontación. Buscamos verdad, justicia, dignidad y garantías de que ninguna otra familia peruana tenga que vivir el dolor que nosotros hemos sufrido”, añadieron en el comunicado.

Los familiares de las víctimas afirmaron que una reunión con León XIV “significaría un gesto inmenso de humanidad, solidaridad y esperanza”.

“Queremos que conozca nuestras historias, que escuche a las madres que todavía lloran a sus hijos y a los sobrevivientes que continúan luchando por justicia. Confiamos en su sensibilidad y compromiso con los más vulnerables, y esperamos que nuestra petición llegue a su corazón”, concluyeron.

León XIV tiene previsto tener durante su visita a Perú una reunión con víctimas de abusos dentro de la Iglesia, aunque algunos denunciantes del caso del Sodalicio de Vida Cristiana, la sociedad extinta por el papa Francisco, protestaron por no haber sido convocados a este encuentro.

El último grupo de presos de la cárcel de Villa Devoto fue trasladado durante la tarde de este jueves al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz . El operativo que integró a cinco fuerzas de seguridad, se dio tras la visita del papa León XIV durante la mañana del miércoles al antiguo penal en la Ciudad de Buenos Aires .

La lista de traslados estaba integrada por 69 internos . El procedimiento comenzó a las 15:30 con un despliegue coordinado del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria .

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó varios momentos emocionantes e inolvidables. Uno de ellos ocurrió en Córdoba , donde una decena de chicos con discapacidad y pertenecientes a distintas fundaciones y centros de integración lo esperaron en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella para saludarlo.

Entre ellos, hubo alguien que se llevó todos los flashes: Juan Manuel Martín, que logró sacarse una selfie con el Sumo Pontífice . En diálogo con TN , contó sus sensaciones sobre el encuentro que tuvo con León XIV y cómo surgió la idea de sacarse una foto con el Papa.

Este jueves, a las 18:00 el Papa asistirá a la vigilia de oración en el Estadio Nacional de Lima.

El papa León XIV llamó este jueves en Perú a la “reparación” frente a los “abusos” cometidos en la Iglesia, durante un discurso a los obispos locales.

El pontífice, operado hace un mes de un cáncer de pulmón , llegó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas, en la última etapa de una intensa gira de 12 días por Sudamérica que incluyó a Uruguay y Argentina.

Durante su discurso en la Catedral de Lima, dio exhortaciones a la comunidad en distintos temas:

Durante la misa, el Sumo Pontífice pidió por el respeto a la diversidad, las mujeres y la protección de las niñas. Asimismo, resaltó la importancia de la educación que los padres brindan a sus hijos en el hogar.

Al final de su discurso en la Catedral de Lima, el Sumo Pontífice pidió por la unión de la sociedad en un bien común:

"Como discípulos misioneros de Jesús, hagamos de nuestros hogares escuelas de fraternidad. De nuestras empresas, comunidades de trabajo digno y responsabilidad social. De nuestras diferencias culturales, oportunidades de encuentro. De nuestras instituciones, espacios donde las mujeres y los hombres puedan participar y contribuir al bien común. Así, avanzamos a una sociedad más justa, en la que la dignidad de cada persona es el fundamento de una paz verdadera".

"La violencia contra las mujeres que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera", alertó el Sumo Pontífice sobre la violencia de género.

"Valoremos a las mujeres, protejamos y respetemos a las niñas", insistió.

El Papa se refirió a la mansedumbre de Jesús y exhortó a la comunidad a seguir su ejemplo.

En la Catedral de Lima, ante obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos, el pontífice centró su homilía en la reconciliación, la paz y la unidad . Lo hizo en medio de los reclamos de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, a quienes no mencionó.

El Papa León XIV llegó a los exteriores de la iglesia de Las Nazarenas en el Cercado de Lima. El pontífice se acercó a la imagen del Señor de los Milagros para luego saludar a los fieles congregados en las calles adyacentes.

El papa León XIV viaja a bordo del papamóvil por las calles del Cercado de Lima . La caravana avanza escoltada por vehículos de seguridad y agentes motorizados mientras el público se congrega a los lados de la avenida. Durante el trayecto, el pontífice realiza saludos a las personas reunidas a lo largo de la vía pública.

Una gran multitud se congrega en la Plaza Mayor de Lima frente a la Catedral y el Palacio Arzobispal. Los asistentes, muchos de ellos portando pañuelos morados y prendas de distintos colores, se distribuyen en la explanada delimitada por vallas de seguridad.

El papa León XIV continuará este jueves 12 de noviembre su visita a Perú con encuentros religiosos y actividades públicas en Lima. La jornada incluirá reuniones con obispos, una celebración en la Catedral y una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

Según el programa del Vaticano, a las 11.30 (hora argentina) se reunirá con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal. A las 12.20 encabezará la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima.

A las 13.30 participará de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, frente a la Catedral.

Por la tarde, a las 20 , presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima.

La jornada concluirá a las 22 con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica.

El papa León XIV llegó esta tarde a Perú para continuar con su gira por Latinoamérica, luego de su visita por Uruguay y Argentina .

Tras recorrer las calles de Lima en el papamóvil, el Sumo Pontífice fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno y se emocionó al cantar el himno nacional peruano.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, le pidió este miércoles al papa León XIV que rece por los gobernantes de su país para que puedan ejercer sus funciones con "sabiduría, humildad y auténtica vocación de servicio". Lo hizo durante un discurso en el Gran Teatro Nacional de Lima, en el marco de la visita del pontífice.

Fujimori también llamó a la reconciliación nacional y sostuvo que "el Perú necesita sanar" las heridas de su pasado.

"Como usted mismo nos ha enseñado, perdonar no significa olvidar", expresó la mandataria, y aclaró que tampoco implica "justificar el daño ni renunciar a la verdad y a la justicia".

Además, afirmó que la reconciliación requiere atender el sufrimiento provocado por la violencia terrorista, el abandono estatal y la desigualdad.

La presidenta recordó los primeros años de León XIV como misionero en Perú y aseguró que su visita representa "el más alto honor".

En medio de la crisis de seguridad que atraviesa Perú, el papa León XIV defendió el derecho de las familias a salir a trabajar sin temor durante su primera jornada en Lima. El Sumo Pontífice también reclamó que la explotación de los recursos naturales respete a las comunidades y al medioambiente.

Según datos policiales citados por AFP , los homicidios aumentaron de 1000 a 2600 entre 2018 y 2025, mientras que las denuncias por extorsión crecieron de 3200 a 26.500.

"Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas", expresó León XIV al referirse a la seguridad de las familias.

Entre los fieles que lo recibieron estaba Lisaura Contreras, una profesora de religión de 45 años. "En el Perú están ocurriendo muchas cosas malas, como muertes y sicariatos. Queremos que el papa nos traiga esperanzas", dijo a AFP .

El Papa también pidió que la explotación de recursos cuide "la naturaleza" y respete "a las comunidades que dependen de ella".

El Senado de Perú autorizó este miércoles a la presidenta Keiko Fujimori a viajar a China y Japón desde el próximo 15 de noviembre, mientras el papa León XIV cumple una visita al país andino, que concluirá el día 16.

De esa manera, la mandataria no despedirá al pontífice en el aeropuerto del Callao el lunes .

El papa León XIV llegó este miércoles por la noche a la Nunciatura Apostólica de Lima , donde descansará después de cumplir su primera jornada de actividades en Perú, última escala de su gira por Latinoamérica, que también incluyó Argentina y Uruguay.

El pontífice arribó en una camioneta cerrada, acompañado por el nuncio apostólico, Paolo Roco Gualtieri, y bajo un fuerte operativo policial.

Cientos de fieles, religiosos y voluntarios lo esperaban frente a la residencia , ubicada en el distrito de Jesús María. Antes de ingresar, León XIV saludó a los presentes y se acercó a un grupo de religiosas.

Durante su primer día en Perú, el Papa se reunió con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno y participó de un encuentro con autoridades y diplomáticos en el Gran Teatro Nacional.

Miles de personas salieron a las calles de Lima para acompañar su recorrido.

El papa León XIV finalizó su discurso ante las autoridades peruanas en el Teatro Nacional de Lima. Durante su mensaje, recordó el vínculo que construyó con el país, donde vivió varios años y recibió la nacionalidad en 2015, y pidió a los dirigentes trabajar por el bien común, escuchar las necesidades de la población y promover el diálogo .

En el tramo final, el pontífice hizo hincapié en la importancia de cuidar el medio ambiente, utilizar la tecnología y la inteligencia artificial de manera responsable y fortalecer la cooperación entre países . También destacó el trabajo de la Iglesia en Perú y agradeció el cariño que recibió durante los años que vivió allí.

“Yo he recibido mucho. Hay rostros, conversaciones y gestos de cariño que, después de tantos años, siguen acompañándome” , expresó. Tras cerrar su intervención, León XIV se dirige a la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito limeño de Jesús María.

El papa León XIV está dando su primer discurso ante las autoridades de Perú , en un acto en el Teatro Nacional de Lima, con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori . “Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él” , afirmó el Pontífice.

Además, destacó la importancia del servicio público y sostuvo que trabajar por el bien común requiere escuchar a las personas . Durante su intervención, recordó su experiencia como misionero en el país y las conversaciones que mantuvo con familias y comunidades sobre sus dificultades y esperanzas. El discurso continúa.

Fuente: TN