Los destrozos todavía no terminan de dimensionarse, pero las tormentas que descargaron su fuerza sobre distintas localidades del sur y centro de Córdoba quedaron reflejadas en las fotografías y videos que hoy circulan en redes sociales. Techos de chapa arrancados por el viento, locales comerciales dañados por granizo del tamaño de una pelota de béisbol, árboles caídos y muros derrumbados que sepultaron vehículos estacionados son algunas de las imágenes que dejó el temporal que azotó anoche esa zona de la provincia.

Durante la mañana del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado tormentas para la región bajo alerta amarilla. Sin embargo, fue durante la tarde y, especialmente, en la madrugada del viernes cuando los fenómenos alcanzaron su mayor intensidad . Las precipitaciones superaron los 100 milímetros en algunas localidades, mientras que las ráfagas de viento alcanzaron los 90 kilómetros por hora y estuvieron acompañadas por caída de granizo.

Temporal, vientos y granizo ⚠️ 19 noviembre - 17:35 h -General Deheza, Córdoba, Argentina #alerta #tormenta #elniño #generaldeheza pic.twitter.com/T6aCl76MnM

Las situaciones más complejas se registraron en San Francisco y Calchín Oeste , donde la intensidad del viento p rovocó importantes daños, y en General Cabrera y General Deheza, donde las abundantes lluvias ocasionaron anegamientos y obligaron a evacuar vecinos. En estas dos últimas localidades se registraron 117 milímetros de lluvia acumulada en apenas 24 horas , según los datos difundidos por los organismos provinciales.

En San Francisco, el temporal afectó ocho subestaciones eléctricas y dejó sin suministro a cerca del 70% de la ciudad. El sector noreste fue uno de los más perjudicados, con daños en viviendas, galpones y tendidos eléctricos, además de árboles y postes caídos que obstruyeron calles y accesos.

En Calchín Oeste, en tanto, se registraron voladuras de techos y caída de árboles. De acuerdo con los reportes difundidos durante la mañana, el fenómeno presentó características compatibles con una cola de tornado.

En General Cabrera, el desborde de los canales de desagüe provocó el ingreso de agua en distintos sectores urbanos, principalmente en los barrios Argentino, Pueblo Nuevo y Las Lomitas. Este último debió ser evacuado y varias familias fueron trasladadas a centros de asistencia. El municipio también resolvió suspender las clases. En General Deheza, donde igualmente hubo evacuados, se registraron calles anegadas y se dispuso la suspensión de la actividad escolar.

El temporal también complicó la circulación vehicular. La ruta nacional 158 permanecía interrumpida en distintos tramos, entre ellos el kilómetro 260, entre Las Perdices y General Deheza, debido a la acumulación de agua sobre la calzada. También se reportaron cortes entre General Cabrera y Carnerillo, donde se establecieron desvíos por rutas provinciales.

El secretario General de Gobierno de Córdoba, Gustavo Brandán, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, mantienen contacto permanente con los intendentes para coordinar el envío de ayuda y la asistencia a las familias afectadas.

En simultáneo, personal de Desarrollo Social, Recursos Hídricos, Gestión de Riesgo y Protección Civil, junto con bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad, continúa trabajando en las tareas de asistencia, evaluación de daños y restablecimiento de las condiciones de normalidad.

Según los radares del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la tormenta ingresó desde San Luis y avanzó hacia el noreste a partir de la medianoche. Para las cinco de la mañana, los núcleos de mayor intensidad ya se habían disipado, aunque dejaron importantes daños materiales en distintas localidades de la provincia.

⛈️ Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes a numerosas localidades de #Córdoba , con ráfagas de hasta 90 km/h y precipitaciones que superaron los 100 mm. Las situaciones más complejas se registraron en #SanFrancisco … pic.twitter.com/0eyE0BlbCe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por tormentas para sectores de Buenos Aires, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, mientras que algunas áreas de Misiones y del extremo noreste de Corrientes continúan bajo alerta naranja.

Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en los sectores más afectados. Los acumulados previstos oscilan entre 30 y 70 milímetros en las zonas bajo alerta amarilla y entre 70 y 100 milímetros en aquellas alcanzadas por la naranja.

20 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟧 70-100 mm 🌬️ Ráfagas ≥ 90 km/h 🧊 Granizo de diversos tamaños 🟨 30-70 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo 🌧️ Lluvia 🟨 10-20 mm 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/uqnDdavEB7

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no rige ninguna alerta meteorológica, aunque se prevé una jornada inestable con lluvias y tormentas aisladas.

La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra durante la tarde, con chances estimadas entre el 40% y el 70%. La temperatura oscilará entre los 20°C y los 25°C en la ciudad de Buenos Aires. Hacia la noche podrían persistir algunos chaparrones, aunque con menor intensidad.

Fuente: La Nación