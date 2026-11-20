MADARIAGA

La Provincia envió tres camionetas para el Comando de Prevención Rural y dos para la Policía Comunal. La incorporación se produjo luego de las gestiones del intendente Esteban Santoro y de la difusión pública de la problemática, que tuvo repercusión a través de placas de CNM Noticias viralizadas en redes sociales y que llegaron a las autoridades provinciales.





General Madariaga recibió el pasado 17 de noviembre cinco móviles policiales enviados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en respuesta a los reclamos por el estado del parque automotor y las dificultades que atravesaban las dependencias policiales para cumplir con las tareas de prevención en el distrito.





La llegada de las unidades se concretó después de distintas gestiones encabezadas por el intendente Esteban Santoro y de que el Municipio impulsara ante el Honorable Concejo Deliberante la declaración de emergencia del parque automotor policial. En los días previos, la situación también había cobrado visibilidad pública a partir de una serie de placas difundidas por CNM Noticias, que se viralizaron en redes sociales y llegaron a conocimiento de autoridades de La Plata.





La situación más crítica se registraba en el Comando de Prevención Rural (CPR), que disponía de un solo vehículo operativo para cubrir más de 700 kilómetros de caminos rurales. Para esa dependencia fueron destinadas tres camionetas provenientes de la Superintendencia de Apoyo Logístico del Ministerio de Seguridad bonaerense: una Ford Ranger, una Nissan Frontier y una Toyota Hilux.





Por su parte, la Policía Comunal recibió dos Ford Ranger. Una de ellas es la unidad que había sido retirada por el propio Ministerio de Seguridad aproximadamente un mes antes y cuya devolución había sido reclamada por las autoridades municipales.





Los planteos del Ejecutivo local también apuntaban a los recursos económicos destinados al funcionamiento del sistema policial. Según los datos difundidos por el Municipio, la Provincia transfería apenas 9,9 millones de pesos mensuales, una suma que llevaba alrededor de 18 meses sin actualización.





Frente a ese escenario, la Municipalidad informó que durante 2026 debió aportar más de 60 millones de pesos adicionales para cubrir gastos de mantenimiento y reparación de vehículos, insumos y funcionamiento de las dependencias policiales.





La incorporación de los cinco móviles representa una respuesta a una problemática que había sido expuesta tanto por las autoridades municipales como a través de la difusión pública de los reclamos. El desafío ahora será sostener el funcionamiento de las unidades y garantizar los recursos necesarios para cubrir las demandas de seguridad en todo el partido.