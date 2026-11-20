Convocan a la comunidad a recuperar y preservar el legado de Pacho Esperón en General Madariaga

MADARIAGA

La Municipalidad invita a vecinos, familiares, músicos y conocidos a aportar fotografías, escritos y recuerdos del reconocido poeta, repentista y compositor folclórico, fallecido en enero de 2023. El objetivo es reconstruir su historia y mantener viva la obra de uno de los referentes de la cultura popular madariaguense.





Con la intención de recuperar la vida, la obra y los recuerdos de Francisco Edelmiro “Pacho” Esperón, la Municipalidad de General Madariaga lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad. La propuesta busca reunir fotografías, escritos, composiciones y testimonios que permitan reconstruir y preservar el legado de un artista que dejó una profunda huella en la cultura local.





Nacido en mayo de 1946, Pacho fue poeta, repentista y compositor folclórico. Amante de las tradiciones y de la literatura criolla, se destacó por sus versos cargados de humor, picardía y sensibilidad, con los que supo retratar los paisajes de su tierra y las historias de la vida rural.





Su camino en la escritura comenzó formalmente en 1985, impulsado por el aliento de Horacio Aranciaga. Desde entonces produjo cientos de composiciones que recorrieron distintos géneros, entre ellos zambas, chacareras, milongas y rancheras. También se caracterizó por su generosidad con otros músicos, a quienes muchas veces les regaló letras para que pudieran interpretarlas en escenarios de la región y del país.





Su obra trascendió los encuentros folclóricos locales. Participó con sus composiciones en distintas expresiones culturales de Madariaga, fue autor de la canción identificatoria del ciclo municipal Folclore en los Barrios y sus letras estuvieron presentes en certámenes y festivales como el Festival de Coplas y el Pre Festival Folclórico. También reunió parte de su producción en el trabajo De mi pluma.





Pacho falleció el 12 de enero de 2023, a los 76 años. A más de tres años de su partida, la convocatoria busca que su historia no quede solamente en el recuerdo de quienes lo conocieron, sino que pueda reconstruirse y transmitirse a las nuevas generaciones.





Desde el área de Cultura invitan a quienes conserven fotografías, escritos, grabaciones o cualquier recuerdo que ayude a recuperar su vida y trayectoria a acercarlos y sumarse a esta iniciativa.





Dónde acercar el material: de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, en Hipólito Yrigoyen 347, Centro Cívico de General Madariaga. También se pueden enviar consultas y aportes al correo electrónico cultura@madariaga.gob.ar.





La propuesta es una oportunidad para reunir la memoria colectiva alrededor de Pacho Esperón y volver a poner en valor las palabras, las canciones y el aporte cultural de un artista profundamente ligado a la identidad madariaguense.