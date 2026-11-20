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La ciudad le dará la bienvenida al verano con una celebración abierta al público el sábado 28 de noviembre, desde las 18, en el anfiteatro de avenida Bunge y avenida del Mar. Habrá música en vivo, feria de emprendedores, intervenciones artísticas y un recital de Iván Noble junto a la banda local Una Manteca.





Pinamar se prepara para recibir una nueva temporada de verano y tendrá como uno de los principales atractivos de su lanzamiento un show de Iván Noble. El reconocido músico se presentará el sábado 28 de noviembre, acompañado por la banda pinamarense Una Manteca, en una jornada pensada para compartir con vecinos y visitantes el comienzo de la temporada 2027.





La celebración comenzará a las 18 horas en el espacio anfiteatro ubicado en avenida Bunge y avenida del Mar. La propuesta incluirá DJ en vivo, una feria de emprendedores y artesanos, intervenciones de artistas plásticos y distintas actividades al aire libre. El cierre estará a cargo del concierto de Noble junto a Una Manteca.





La presentación oficial de la Temporada 2027 ya tuvo su primer encuentro este lunes 16 de noviembre en el restaurante SOMMA, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí participaron medios de comunicación locales y nacionales, representantes del sector privado y cámaras empresariales, ante quienes se dieron a conocer las propuestas y los principales atractivos turísticos para el próximo verano.





“Estamos muy contentos de estar lanzando una nueva temporada de verano en Pinamar. Es una alegría para nosotros invitarlos a disfrutar de Pinamar, Cariló, Ostende y Valeria del Mar”, expresó el intendente Juan Ibarguren.





El destino se prepara para una nueva temporada con sus tradicionales propuestas de playa y naturaleza, además de una agenda cultural y recreativa destinada a distintos públicos.





Por su parte, la secretaria de Turismo y Cultura, Alejandra Apolonio, convocó a la comunidad a participar de la jornada del sábado: “La invitación es a encontrarnos y celebrar juntos el inicio de una nueva temporada”.





La propuesta del 28 de noviembre será el encuentro público que dará continuidad al lanzamiento realizado en Buenos Aires y marcará el inicio de la cuenta regresiva para el verano en Pinamar y sus localidades.