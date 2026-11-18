La aparición de canas es uno de los motivos más frecuentes por los que muchas personas recurren a la tintura para mantener el color del pelo. Sin embargo, cuando los cabellos blancos se concentran alrededor del rostro , existe una alternativa para integrarlos al resto de la melena sin tener que retocar las raíces todos los meses.

Los especialistas en coloración recomiendan incorporar reflejos grises o plateados en los mechones que enmarcan la cara para suavizar la diferencia entre las canas y el tono natural del cabello. Esta técnica permite aprovechar los sectores donde ya aparece el pelo blanco, aportar luminosidad y lograr que el crecimiento nuevo no genere una línea de contraste tan marcada.

De acuerdo con Gustav Fouché, peluquero especializado en coloración, cuando las canas aparecen principalmente en la línea del cabello, una opción es sumar mechas más claras y de tonos grises para reducir el contraste entre los cabellos blancos y el color natural.

Esta técnica crea un efecto de marco alrededor de la cara, también conocido como face-framing o halo . En lugar de cubrir las canas con una tintura uniforme, busca incorporarlas al diseño del pelo para que se mezclen con el resto de los tonos.

El peluquero explicó a Good Housekeeping que este recurso aporta luminosidad y evita que el crecimiento se vea demasiado marcado. Incluso, señaló que puede necesitar una renovación cada tres meses, en lugar de los retoques mensuales habituales.

Entre los beneficios de esta técnica se destacan:

A la hora de elegir los tonos, los especialistas recomiendan observar primero cómo se distribuyen las canas y cuál es el color natural del pelo. En algunos casos, se pueden sumar reflejos plateados o grises en los laterales; en otros, conviene combinar distintas tonalidades para conseguir una transición más gradual.

De esta manera, quienes tienen canas alrededor del rostro no necesariamente tienen que cubrirlas cada vez que aparecen. La clave está en trabajar con esos mechones e integrarlos al resto del cabello , en lugar de intentar ocultarlos por completo.

Fuente: TN