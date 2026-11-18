El Rally Mar y Sierras y el MaRock reprogramaron sus fechas por el pronóstico de lluvias en General Madariaga

MADARIAGA





Las condiciones climáticas previstas para los próximos días obligaron a modificar la agenda de ambos eventos. El Rally se disputará del 27 al 29 de noviembre, mientras que el MaRock tendrá lugar el 28 y 29.





La organización del Rally Mar y Sierras y el municipio de General Madariaga resolvieron reprogramar la doble fecha prevista para este fin de semana, ante el pronóstico de lluvias y el estado de algunos sectores del recorrido.





La decisión se tomó durante una reunión realizada al mediodía en el Palacio Municipal. Según se explicó, varios tramos de los caminos presentan condiciones blandas y las precipitaciones anunciadas, especialmente para el viernes, podrían complicar tanto el desarrollo de la competencia como el acceso del público.





También se tuvo en cuenta la necesidad de preservar el parque de asistencia ubicado en el Parque Anchorena. Con mejores condiciones meteorológicas previstas para la semana siguiente, se acordó trasladar la carrera al 27, 28 y 29 de noviembre.





Por otra parte, los organizadores del MaRock comunicaron que también decidieron postergar el encuentro para el fin de semana siguiente, debido al panorama climático desfavorable. La nueva fecha será el 28 y 29 de noviembre.





Desde la organización señalaron que fue una decisión difícil, pero consideraron que era la más conveniente y agradecieron la comprensión del público.





En tanto, aclararon que el sorteo de la batería, el bajo, la guitarra eléctrica y el micrófono se realizará este sábado 21, a través de la Lotería Nacional Nocturna, tal como estaba previsto. Quienes todavía no adquirieron su bono aún pueden hacerlo y colaborar con la propuesta.