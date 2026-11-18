Lo que para muchos es un residuo que termina en la basura , para tres amigos de Posadas , Misiones, se convirtió en la materia prima de un emprendimiento . A fines de 2022, Tomás Montiel, Eduardo Ros y Alejandro Tabbia decidieron buscar una solución para aprovechar los plásticos que se recolectaban en la ciudad y que, hasta entonces, debían trasladarse a Buenos Aires para recibir tratamiento.

Así nació Terekua , una empresa misionera que transforma descartes plásticos en madera plástica y utiliza ese material para fabricar muebles y distintos productos . Desde que comenzaron a trabajar, ya recuperaron 120 toneladas de residuos , según contó uno de sus socios fundadores en una entrevista con Ecobiz.

La iniciativa surgió de la combinación de tres perfiles profesionales diferentes: uno vinculado con las ciencias ambientales, otro con la carpintería y otro con las finanzas. La idea era encontrar una alternativa para que los residuos recuperados en Misiones pudieran convertirse en nuevos productos sin tener que recorrer cientos de kilómetros para ser procesados.

Con el paso del tiempo, el proyecto dejó de ser una idea entre amigos y se transformó en una empresa que cuenta con una planta de 500 metros cuadrados en el Parque Industrial de Posadas , maquinaria especializada y diez trabajadores.

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La historia comenzó a fines de 2022, cuando los tres socios empezaron a analizar qué podían hacer con los plásticos que se acumulaban en el centro de logística de la Municipalidad de Posadas.

En ese momento, una parte de los materiales recuperados debía enviarse a Buenos Aires para su tratamiento. Además del costo que implicaba el traslado, esa logística generaba un impacto ambiental adicional por las emisiones asociadas al transporte.

Frente a ese escenario, Montiel, Ros y Tabbia investigaron distintas alternativas para procesar los residuos en la provincia. Finalmente, se inclinaron por desarrollar madera plástica, un material que permite aprovechar distintos descartes y convertirlos en tablas para fabricar productos.

Después de definir la tecnología necesaria, lograron instalarse en el Parque Industrial de Posadas, donde funcionan en una planta de 500 metros cuadrados.

El proceso comienza con la recepción de los materiales que llegan desde distintos puntos de la provincia. Entre el 60% y el 70% del plástico que utiliza Terekua proviene de la Municipalidad de Posadas , mientras que el resto llega de empresas privadas , sobre todo de los sectores logístico y forestal.

En ese esquema, el Centro Verde de Posadas cumple un papel importante porque se ocupa de separar los materiales y promover la clasificación de residuos en los hogares.

Sin embargo, transformar los descartes en materia prima requiere un trabajo específico. No todos los plásticos pueden procesarse de la misma manera: tienen distintas temperaturas de fusión y necesitan diferentes niveles de molienda y limpieza .

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A partir de la madera plástica, Terekua desarrolló una línea de muebles y artículos para distintos espacios . Entre sus principales productos hay mesas, bancos, reposeras, camastros, juegos de living, cestos, maceteros y pequeños decks.

La comercialización se realiza de forma directa al consumidor final, a través de su propia plataforma, con envíos a diferentes puntos del país.

Fuente: TN