A medida que se acerca el verano, muchas personas comienzan a buscar destinos en la Costa Atlántica para viajar. Más allá de las localidades más conocidas, hay un pequeño balneario que tiene tan solo 5 habitantes y cuenta con 23 kilómetros de playa llenos de caracoles.

Ubicado en el partido de Villarino, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se encuentra La Chiquita , un pequeño balneario con un paisaje prácticamente virgen, que cuenta con extensos médanos, pocas construcciones y espacios naturales de gran tamaño.

Esta localidad cuenta con tan solo 5 habitantes permanentes y una playa de 23 kilómetros de extensión. Por este motivo, es un destino ideal para quienes buscan un lugar para vacacionar donde puedan relajarse lejos de las multitudes .

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El principal atractivo de este destino es su costa, que cuenta con grandes extensiones de arena y está rodeada de médanos. Además, en distintos sectores hay numerosos caracoles y conchillas , que forman parte del paisaje del balneario.

Si bien recibe visitantes durante la temporada de verano, mantiene un ambiente mucho más tranquilo que otros destinos turísticos de la provincia. Por eso, para quienes prefieren playas poco concurridas es una alternativa ideal.

Como si fuera poco, no cuenta con grandes edificios ni centros comerciales. Por el contrario, predominan las construcciones pequeñas y los espacios abiertos, que permiten mantenerse en contacto con la naturaleza durante la visita al pueblo.

El balneario se encuentra en el partido de Villarino, a unos 160 k ilómetros de Bahía Blanca . Para llegar, hay que circular por la Ruta Nacional 3 hasta las inmediaciones de Mayor Buratovich y recorrer 65 kilómetros por un camino de ripio.

Algunas de las principales actividades para realizar en La Chiquita son:

El lugar, además, cuenta con un camping municipal y tiene servicios como proveeduría, baños, duchas y alojamiento en casas de alquiler, aunque es fundamental consultar su disponibilidad antes de realizar el viaje.

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Aunque la playa está llena de caracoles, está prohibido retirarlos , ya que forman parte del ecosistema costero. De esta manera, los visitantes pueden disfrutar de este paisaje natural sin alterar sus características.

Fuente: TN