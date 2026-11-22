Los que conocen la historia del kirchnerismo, y a Cristina en particular, cuentan que la expresidente se ufana de haber "inventado " dos dirigentes: Diego Bossio y Axel Kicillof . Y se siente traicionada por ambos.

El extitular de la ANSeS rompió el bloque peronista en el Congreso y funcionó como un aliado de Cambiemos en el gobierno de Mauricio Macri; y el gobernador bonaerense encadena dos negativas imperdonables para mundo K:

1) No quiso ir por la presidencia en 2023 , cuando La Cámpora pretendía la Provincia para uno de los suyos (Máximo), sabiendo que había altas chances de perder la elección nacional.

2) Ahora no quiere someterse al dedo de su exjefa política para definir su futuro desde 2027.

La tensión política llevó a una ruptura personal de difícil retorno. Aunque en los micrófonos pide por la libertad de Cristina, Kicillof dejó de ir a visitarla al departamento de San José 1111.

Eso desató la furia de la exmandataria , que explotó días atrás contra el gobernador: "Estoy harta de que Axel camine arriba de mi cadáver" , le confesó a uno de los dirigentes que sí se hizo un rato para acompañarla en su encierro.

"Cristina está activa. Con 73 años, hace gimnasia en la cinta, estudia chino ... Y está muy metida en el armado", aseguró a Clarín un dirigente al tanto del minuto a minuto de las negociaciones.

El entendimiento con Massa , como adelantó este diario hace un mes , implicó una división básica de tareas: "Vos hacé peronismo y nosotros hacemos kirchnerismo" , acordaron cuando el exministro de Economía fue a visitarla, en las horas previas al 17 de octubre.

Bastante de esto hubo el último martes, cuando Massa encabezó un encuentro en San Fernando , con dirigentes del PJ de todo el país, menos Kicillof y los que se referencian allí. Mientras, Máximo Kirchner se iba de visita a La Pampa .

Toda la política lo interpretó como un lanzamiento anticipado de Massa . En el peronismo dan por hecho que el Gobierno tendrá los votos para suspender las PASO y eso adelantó los tiempos de una pelea interna feroz .

"Sergio viene hablando de unidad y cree que Axel tiene que estar adentro. Pero es cierto que ellos dos, e incluso Cristina, que es la que hoy mejor mide, tienen pasado para explicar si enfrentaran a Milei . Por eso no hay que descartar otros candidatos, como Gerardo Zamora o incluso una mujer, como Natalia de la Sota", tiraron la pelota al costado desde el Frente Renovador.

Pero a diferencia de la previa de 2023, cuando juraba por sus hijos que no sería candidato y terminó con su segunda postulación presidencial, ahora Massa reconoce que la decisión se tomará más adelante y no descarta intentar por tercera vez . En público y en privado dirá que el elegido "debe salir de una interna". Por las dudas, igual, se pegó a Cristina y Máximo por si se impone otro dedazo.

"Si a Sergio le da, va a ser él. Si no le da, será el arquitecto con Cristina", resume una fuente K. "El candidato debería salir de la foto del otro día" , coincide un massista. Habla el acto en San Fernando que encabezó el líder del Frente Renovador y donde estaban los mencionados Zamora y de la Sota, más Sergio Uñac , el exgobernador de San Juan que también se lanzó.

Con las cartas así sobre la mesa, no está claro por dónde podría encaminarse un acuerdo con Kicillof, que avisó que no se baja. Mientras Massa habla de unidad y componer, en La Cámpora quieren acelerar y chocar de frente : "Axel no se la banca. Ni emocional ni políticamente. Tampoco va a tener guita para cortarse solo. Le regalamos dos años en los que estuvo solo en el escenario. Pero se terminó".

En el kirchnerismo duro enumeran las presuntas "fortalezas" de su armado. "En la Provincia, de este lado tenés a Máximo , a Massa y a Insaurralde , que no es menor, con su influencia en la Justicia, el juego. C5N es de Cristóbal López y también está de este lado, más allá de que algún conductor, por convicción o por pauta, juegue para Axel", detalló la fuente.

Y sumó: "También el otro día había intendentes como (Federico) Otermín , Mariel (Fernández) y (Federico) Achával . Más Pichetto y el peronismo federal de Olmos , Michel , Tolosa Paz ".

El mismo dirigente cerró con otro dato muy interesante vinculado a los medios: "Que (Tomás) Rebord pusiera en su programa que hubo carpa vip por la visita del Papa en la Provincia, pegándole a Axel con Manu Jove, es otra señal interna fuerte para nosotros".

La estrategia para esmerilar a Kicillof, cuándo no, incluye encuestas. El mes pasado, Clarín contó cómo los Kirchner habían mandado a publicar una encuesta de Analogías , la consultora que mide para ellos, donde la expresidenta aparecía con mejor imagen que el gobernador . Ahora, están difundiendo otro estudio, de la misma firma, que asegura que Massa también le ganaría un eventual balotaje a Milei .

El sondeo, de 2.786 casos relevados del 15 al 18 de este mes en todo el país, con +/- 2% de margen de error, muestra primero una paridad total en la intención de voto por espacio, incluso con el oficialismo arriba: La Libertad Avanza 33,7% vs. Peronismo Unido 33%.

Pero lo esencial para la interna viene después, cuando se plantean dos hipótesis de balotaje. En la primera, Kicillof le saca 6 puntos a Milei: 41,7% a 35,7%, con 6,1% de "en blanco" y 16,5% de "no sabe". En la segunda, aunque la brecha es menor, Massa también aparece con ventaja: 40% contra 37,6% del libertario, más 6,8% de "en blanco" y 15,6% de "no sabe".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín