“Ganamos” , le escribió un miembro del Ejecutivo a uno de los referentes parlamentarios de La Libertad Avanza cuando entraba la noche del miércoles. Habían pasado 24 horas del traspié oficialista en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado por la resistencia de sus aliados a adherir a las listas colectoras. No bastaron las concesiones que se hicieron a gobernadores y legisladores aliados, algunas impensadas, y que reflejan los nuevos tiempos, apremiantes, en la cima del poder . Hubo que pactar nuevos recursos para obras, consentir caprichos y sellar compromisos más firmes frente a los pedidos electorales de las provincias. “La prioridad es la reelección de mi hermano” , les dijo Karina Milei a sus colaboradores en el momento más dramático de la negociación. Hay quienes dicen que la frase fue todavía más precisa: hay quienes dicen que la frase fue todavía más precisa: que no habló de prioridad, sino de la única prioridad.

Ganó el Gobierno, es cierto. Salvo una conspiración de último momento, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se inauguraron en 2011 para elegir a los presidentes serán suspendidas en 2027. Venció Javier Milei porque cree que desarticula a la oposición y porque, se supone, reduce el riesgo de que un resultado ambivalente en las PASO provoque una alteración fuerte en los mercados -como pasó en 2019 cuando gobernaba Mauricio Macri- y la economía se deteriore aún más en el tránsito hacia la contienda general. Ahora, bien: ¿se trata, de verdad, de una victoria? ¿O es la admisión más ilustrativa de que no todo marcha de acuerdo al plan?

La Casa Rosada vive tiempos de turbulencias. Internos y externos, políticos y económicos. Un combo que provocó que se resignara hasta el proclamado combate contra la casta. Los Milei pasaron de calificar como ratas a los legisladores -en los albores de su administración- a bajar algunas de las banderas que los trajeron hasta acá, siempre en procura de los votos necesarios para no tropezar en el Parlamento.

No es un fenómeno nuevo, pero esta vez, de la mano de Diego Santilli, el jefe de Gabinete -con ayuda de Patricia Bullrich- se negoció con las costumbres de la política tradicional . Así, el oficialismo dio un paso clave para avanzar con el cambio de reglas electorales a menos de un año de la pelea por su reelección. No parece la mejor señal para quienes apuestan a fomentar certidumbre a largo plazo.

La tensión es múltiple y viene de lejos, pero se agudizó en los últimos días. Una tormenta perfecta en Wall Street (la liquidación de acciones tecnológicas, la inflación y la suba de tasas en Estados Unidos y el arrastre de los persistentes conflictos bélicos) golpeó a los mercados vulnerables y Argentina sufrió más que el resto de los países de la región. El riesgo país, que ya venía subiendo después de meses de tendencia a la baja -llegó a estar 402 en julio- cerró el viernes a 1070 puntos básicos y el dólar trepó a $1595 en el Banco Nación, el valor más alto de la era Milei.

En privado, el jefe de Estado intenta transmitir tranquilidad y, en sus últimas apariciones públicas, hasta se mostró menos virulento. No pudo menos que admitir que los precios no están en los niveles que él había anunciado para esta altura del año y que la economía crece a un ritmo más bajo de lo que imaginaba. No es mucho pero, en Milei, tal vez sea bastante. Ya no habla tampoco de quemar a los críticos en la hoguera. Ni niega que el país entrará técnicamente en recesión cuando el Indec difunda los datos de la actividad del segundo trimestre, que serán negativos, lo mismo que el anterior.

“Hay que ver si la gente nos entiende y aguanta el esfuerzo” , admiten en los despachos más influyentes de la Casa Rosada. No solo se trata de los ciudadanos de a pie. El mercado también luce intranquilo. La brecha cambiaria volvió a ser noticia. La diferencia entre el CCL y el dólar mayorista llegó a 13%, la mayor desde principios de abril de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, insiste con que la Argentina no tendrá ningún problema con los dólares, aunque -por suerte para sus compañeros de Gabinete, que todavía recuerdan la frase maldita- ya no dice “comprá, no te lo pierdas, campeón”.

Milei dejó de jactarse de que a los ciudadanos le saldrán dólares por las orejas. La derrota de Donald Trump fue un shock. Difícil que Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, pueda volver a irrumpir con 20 mil millones de dólares para un salvataje. En enero, el país tiene el primer compromiso grande de pago de deuda por US$ 4.378 millones, entre capital e intereses. Durante 2027 serán US$24.500 millones. Por eso, entre otras cosas, inquieta la suba del riesgo país.

Frente a este laberinto que plantean el mundo y la Argentina, el Gobierno termina la semana con uno de los logros políticos más trascendentes desde que Milei reemplazó a Alberto Fernández. No solo porque la suspensión de las primarias estuvo a punto de naufragar y dejar en una posición muy débil al oficialismo. La Libertad Avanza logró plasmar un acuerdo con los cinco gobernadores radicales y el PRO de Mauricio Macri que tendría correlación con las futuras alianzas electorales.

Los libertarios no buscarán pintar las provincias de violeta, como anunciaba Karina Milei después del triunfo legislativo del año pasado. Los giros de la hermanísima se terminaron de constatar cuando ella misma se comunicó días atrás con Macri y varios gobernadores para ajustar la negociación por la suspensión de las Paso y anunciarles mejores condiciones para ellos. La secretaria General también avaló un cese el fuego con Patricia Bullrich. La hermanísima había deslizado que, tras la visita del papa León XIV, se tomaría alguna resolución con la jefa del bloque del Senado, cansada de sus críticas.

Milei aseguró que nunca pasó por su cabeza la posibilidad de echar a Bullrich y la definió como una socia. Era lo que Bullrich quería escuchar. Socia, no subordinada. La firma de la paz, de todos modos, resulta precaria y transitoria. Salvo que Bullrich haya decidido dejar de reunirse con economistas (desde Carlos Melconian hasta Ricardo Arriazu) y empresarios para escuchar sugerencias sobre retoques en el modelo que podrían implementarse si a ella, algún día, le tocara gobernar el país. La suspensión de las Paso la alejan un poco de ese deseo. Un poco.

El golpe legislativo fue para la oposición. Hiere al peronismo y desanima a los outsiders. El banquero Jorge Brito aguardaba esta definición para resolver si salía a hacer un raid mediático para instalar su imagen. Todavía no hay una resolución. Anoche, en su entorno, sostenían que nada cambió. En cambio, el dueño de Infobae, Daniel Hadad, desistirá pronto de la competencia. Lo comunicará, con alguna crítica, apenas el proyecto avance en Diputados. Resta por verse qué hará el más rezagado de los outsiders, el pastor Dante Gebel, que pintó las carteleras de la ciudad para anunciar que hará un show el 18 de diciembre en Vélez.

El peronismo se lanzó desde el jueves a la búsqueda de alternativas para resolver su interna. Sergio Massa propone una elección abierta, usando la base del Renaper, para que la gente pueda votar a través de Face Id, como cuando se entra a la aplicación de una billetera virtual o un banco. Ya hubo contactos con la Justicia electoral y, a la vez, con opositores de otros espacios para ver si pueden sumarlos. Se votaría durante una semana y los resultados se conocerían el último día. Se trata de un sistema complejo y de difícil instrumentación.

Massa ya lo habló con gobernadores y hasta se lo habría sugerido a la propia Cristina. ¿Y Axel Kicillof? El gobernador coincide con que algo hay que hacer, pero, en general , desconfía de Massa. Sus asesores piden tiempo para definir.

Todo, en caso de prosperar, se haría bajo un paraguas que han decidido denominar Frente Nacional Anti Milei.

Fuente: Clarín