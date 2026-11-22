El proyecto de Reforma Política que buscará avanzar esta semana en el Senado suspende las PASO solo por 2027 . Sin embargo, modifica de forma permanente una batería de disposiciones electorales . Entre los puntos clave:

2) Cambia la Boleta Única Papel , con posibilidad de elecciones simultáneas con las Provincias.

3) Deja en pie el debate presidencial sólo en caso de balotaje .

4) Elimina casi por completo la veda.

5) Cambia los límites de tiempo y espacio para la publicidad electoral.

Por otra parte, busca modernizar a los partidos políticos habilitando la afiliación por vías digitales y vuelve a la elección indirecta de los parlamentarios del Mercosur . Es decir, no formarán parte de la boleta porque no los elegirá la ciudadanía, sino que el Congreso y las legislaturas provinciales tendrán que designar a sus representantes.

Enviado por Javier Milei en abril de 2026, el texto original tenía 79 artículos y era mucho más ambicioso. El que consiguió luz verde en la comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada, y será sometido a votación en el recinto este jueves, quedó con 25 artículos.

Por manda Constitucional las reformas electorales requieren mayoría absoluta: la mitad más uno del total de la Cámara. En el Senado se requieren 37 votos afirmativos . Si los consiguen el proyecto será girado a Diputados, que necesitará 129 votos para convertirlo en ley.

El Congreso viene debatiendo Ficha Limpia sin éxito desde 2016 . El año pasado es cuando más cerca estuvo, pero el giro de los dos senadores misioneros hizo fracasar la sanción por un voto .

La iniciativa propone que no podrán ser candidatas las personas que tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia o en revisión antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones.

Si la confirmación se produce después del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación tendrá efectos a partir de la finalización de ese proceso electoral.

Pero la inhabilitación no es solo para los cargos electivos, sino que se extiende también a otros cargos públicos como jefe de gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados y entes públicos, personal diplomático y directores de empresas estatales, entre otros.

El proyecto habilita a las provincias que van a votar sus cargos locales en el mismo día que la elección nacional a sumar sus categorías (gobernador, intendente, diputados provinciales, etc) en la misma Boleta Única Papel (BUP) nacional con la que se elegirá al Presidente y legisladores nacionales.

Este punto ya levanta alertas de algunas organizaciones que advierten por el tamaño que puede llegar a tener la boleta.

El texto establece que lo respectivo a los modelos y la distribución estará a cargo de los jueces federales con competencia electoral correspondientes o en su caso de la Junta Electoral Nacional.

A su vez, se incorpora en el diseño el casillero para votar la "lista completa"; un punto que originalmente era resistido por los partidos provinciales que no presentaban candidato a Presidente.

Estará al lado del nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política para votar con una única marca a todos los candidatos de las diferentes categorías de ese espacio.

El dictamen reduce expresamente la obligación de cesión gratuita del tiempo de programación para publicidad electoral. Actualmente, los servicios de comunicación y televisión por suscripción deben ceder el 5% de su programación para fines electorales. El proyecto lo baja a la mitad: un 2,5 % .

Sin embargo, la publicidad electoral -gratuita y paga- en radio, televisión e internet deja de estar sujeta a los plazos de campaña establecidos por el Código Electoral.

Desde Poder Ciudadano alertaron sobre un aspecto clave que implicaría este cambio. "El dictamen habilita a hacer publicidad electoral todo el año, pero deja los topes y los controles de gasto atados a los pocos días de la campaña oficial", advierte su director Pablo Secchi en diálogo con Clarín .

Y sigue: "Es una contradicción: se amplía el tiempo para gastar y no se amplía el tiempo para controlar. Lo que se invierta antes de la campaña no tiene límite y recién se conoce cuando la elección ya pasó. Eso genera opacidad en el financiamiento de las campañas".

El texto elimina dos prohibiciones clave del día de la elección: podrán hacerse espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

También van a estar abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

Otro punto lamentado por las organizaciones políticas y ciudadanas tiene que ver con la propuesta de eliminar los debates presidenciales en la previa a la elección general. Solo habrá debate presidencial de cara al balotaje.

Actualmente, son obligatorios dos debates entre los candidatos a presidente en la previa a la elección general y uno debe realizarse en una provincia del interior.

El texto que avanza mantiene expresamente el debate presidencial obligatorio para la segunda vuelta electoral y sostiene a la Cámara Nacional Electoral como autoridad para organizarlo.

La lógica indica que como no habrá PASO, no habrá un filtro en la cantidad de candidatos y sería inviable un debate con tantas personas. Sin embargo, las PASO se suspenden solo por 2027 y esta modificación es permanente.

"Lamentamos que no se encuentre una alternativa. No estamos conformes con que la ciudadanía llegue a votar presidente sin haber visto a los candidatos confrontar sus propuestas", opina Secchi.

Y concluye: " El debate presidencial fue un logro de la sociedad civil y siempre convocó grandes audiencias . Como mínimo, en la segunda vuelta tiene que estar garantizado, con asistencia obligatoria y consecuencias para quien no se presente".

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín