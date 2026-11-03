Entre 50 y 60 jóvenes golpearon a mujeres trans en los bosques de Palermo: filmaron el ataque y se burlaron en redes

Un grupo de mujeres trans que trabaja en los Bosques de Palermo fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes la madrugada del lunes. Grabaron la agresión y luego la subieron a las redes.

Según reconstruyeron las víctimas, eran entre 50 y 60 jóvenes , la mayoría en bicicleta, que rodearon a las mujeres mientras estaban paradas sobre una de las calles internas y las golpearon con palos, conos y escobas .

La secuencia comenzó la noche del domingo y se extendió hasta el lunes a la madrugada, primero con burlas y provocaciones . Ante la reacción de las víctimas, los agresores regresaron armados y atacaron salvajemente a las trabajadoras sexuales.

Los atacantes filmaron todo el ataque y subieron las imágenes a Instagram y TikTok bajo la consigna “A correr a los trabas” , acompañadas de emojis de risa y mostrando la violencia como un espectáculo.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad a TN , hasta el momento no se radicó una denuncia penal. Sin embargo, no descartan que la fiscalía de turno actúe de oficio tras la viralización del video.

El ataque provocó la reacción no solo de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ++ , que volvieron a denunciar la situación de vulnerabilidad y discriminación que atraviesan las mujeres trans en el espacio público, sino también de diferentes artistas.

Lali Espósito cuestionó el trato mediático y escribió en sus redes: “Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Total normalidad y silencio ”.

María Becerra también expresó su indignación: “ Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho” , escribió en su historia de Instagram.

“Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”, agregó.

“El orgullo también es resistencia. Es una lucha con historia, que costó muchas vidas y que, lamentablemente, sigue siendo necesaria. Las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias y quienes integramos el movimiento LGBTQ+ no deberíamos tener que sostener esta lucha en soledad. El compromiso también tiene que ser de las personas heterosexuales, de las personas cis, de toda la sociedad”, sostuvo.

También destacó que el hecho ocurrió días antes de la Marcha del Orgullo . “Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de TODOS. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, MÁS FUERTES QUE NUNCA. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en LIBERTAD Y SIN MIEDO”, cerró.

Por su parte, Emilia sumó su repudio: “No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total ”.

Fuente: TN