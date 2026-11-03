Patricia Bullrich se atribuyó la idea de aliviar la situación de las pymes y pidió más medidas para “mover la economía”

Tras la batería de medidas anunciadas por el Gobierno para suspender los embargos a PyMEs hasta mayo de 2027, la senadora Patricia Bullrich salió en redes sociales a atribuirse la propuesta que impulsó la medida, remarcando que llevaba mucho tiempo pidiendo medidas que alivien al sector.

"El anuncio para aliviar la situación de las PyMEs es positivo. Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde", escribió la senadora en su cuenta de X, minutos después del anuncio realizado por el Ministro de Economía, Luis Caputo.

"Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas . Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental", prosiguió la senadora en X.

Luego señaló que "hacen falta medidas concretas que ayuden a mover la economía , sin volver a las recetas del gasto descontrolado ni al plan platita ".

"Vamos a seguir acercando propuestas y trabajando para que el rumbo económico se traduzca en progreso y para que los resultados lleguen a todos", cerró Bullrich en su mensaje.

La senadora ya viene dando muestras de desmarque con la Casa Rosada . Tras las elecciones en Brasil, había salido a reconocer el triunfo de Lula da Silva cuando Javier Milei evitaba pronunciarse. Finalmente no lo haría.

En esa misma semana se opuso a la frase del Presidente de "quemar periodistas en la hoguera" , ya que consideró que "cruzó un límite". Antes, había subido un spot con mucha sintonía de campaña musicalizado con una canción del dúo " Plan B " .

Este mediodía, Luis Caputo anunció cuatro medidas para pymes en la Conferencia Industrial de la UIA. El fisco suspenderá embargos a las pymes hasta mayo del 2027 , extenderá planes para pagos atrasados con ARCA , habilitará que las empresas puedan usar saldos tributarios a favor para cancelar pasivos y confirmó que el Banco Nación empujará nuevos créditos.

Ante empresarios industriales, el jefe del Palacio de Hacienda dijo además que propondrá a los gobernadores la eliminación del impuesto a los sellos . "Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no se va a solucionar en un mes o dos", dijo Caputo.

La primera medida será la suspensión de los embargos hasta mayo de 2027 , con el objetivo de darles a las pequeñas y medianas empresas un mayor margen para ordenar sus cuentas.

La decisión del Gobierno llega en un contexto de dificultades crecientes en términos financieros para las pequeñas y medianas industrias. Según un relevamiento de la Fundación Observatorio PyME , una de cada siete industrias pymes sufrió embargos por parte de ARCA. En la mayoría de los casos, las notificaciones llegaron dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de las obligaciones tributarias.

De acuerdo con el informe, el principal motivo de los embargos fue el atraso en el pago de obligaciones corrientes, como el IVA , el impuesto a las Ganancias y los aportes a la seguridad social . En menor medida, las medidas también estuvieron vinculadas con la caída de planes de facilidades de pago, lo que refleja las dificultades de las empresas para mantenerse al día con sus compromisos fiscales.

Fuente: Clarín