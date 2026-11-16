Un trabajador de la Facultad de Ciencias Astronómica s y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue encontrado sin vida este domingo a la noche en el Planetario de la capital bonaerense. La principal hipótesis es que el hombre sufrió una brusca caída desde el techo del edificio

El impacto producto de la caída le habría provocado " lesiones y traumatismos de extrema gravedad , que se volvieron absolutamente irreversibles y le provocaron la muerte de manera prácticamente instantánea en el mismo lugar del trágico incidente, según consigna Infocielo .

La víctima fue identificada como Nicolás Emilio Salerno , empleado del Observatorio de la UNLP. El científico estaba a cargo del antiguo telescopio y participaba en las actividades de extensión del establecimiento.

De acuerdo con los testimonios obtenidos en el lugar, Salerno se habría resbalado mientras hacía algunas tareas en la parte superior del observatorio.

Frente al alerta recibido, personal policial y una unidad móvil de asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fueron hacia el sector interior del Paseo del Bosque . Si bien el personal médico acudió de inmediato, solo alcanzaron a constatar que ya no estaba con vida debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

La causa penal quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 5 del Departamento Judicial La Plata . En tanto, por disposición de la UFI, se dio intervención a la Policía Federal, ya que el predio donde funciona la institución corresponde al ámbito de la Justicia de alcance nacional.

Además de desempeñarse en el observatorio, Salerno también era subdirector de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. La noticia de la muerte conmocionó a la comunidad educativa en general.

En ese sentido, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica emitió un comunicado para despedir al trabajador. “ Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad , fallecido el día de ayer” , expresaron.

En tanto, destacaron que Salerno " fue un apasionado de la astronomía , contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución".

"Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza. La facultad permanecerá cerrada el día de hoy en señal de duelo” remarcaron en referencia a este lunes.

Además, destacaron que las autoridades de la unidad académica " se encuentran a disposición de las autoridades competentes para colaborar con el esclarecimiento de lo sucedido , respetando el desarrollo de las actuaciones correspondientes".

Su vínculo con el mundo de los astros, según señala en su sitio web la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, comenzó a los 6 años cuando leyó el libro “Cosmos”, de Carl Sagan. Tres años después hizo un curso en la Asociación Amigos de la astronomía de Buenos Aires .

En el año 2000 comenzó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP y en 2003 empezó a trabajar en el observatorio astronómico de La Plata .

En tu trabajo nocturno, vigilaba el comportamiento de Eta Carinæ (η Car), una estrella ubicada a 7.500 años luz de la Tierra, un punto luminoso de la constelación conocida también como “La Quilla” . Se trata de "un sistema estelar binario, es decir que la componen dos estrellas”.

Fuente: Clarín